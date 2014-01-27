دوچرخه سواران اعزامی به المپیک نانجینگ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد مدیر تیم‌های ملی و تصویب کمیته فنی و ریاست فدراسیون دوچرخه سواری شش نفر از ورزشکاران رده سنی نوجوانان که در سال 1392 در مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان شرکت کرده و نتایج خوبی بدست آورده بودند، به لیست دوچرخه سواران رده سنی جوانان ملحق شدند و از آنها درخواست شد تا مدارک خود را جهت ارسال به کمیته ملی المپیک در اختیار فدراسیون قرار دهند.

محمد گنج‌خانلو، معین بازرگان، علیرضا رونقی، بهرام نجفی، کسری غیاثی و محمد قربانی ورزشکارانی هستند که در فهرست تیم نوجوانان ایران قرار گرفتند.









