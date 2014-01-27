  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

دوچرخه سواران اعزامی به المپیک نانجینگ معرفی شدند

دوچرخه سواران اعزامی به المپیک نانجینگ معرفی شدند

شش رکابزن برای حضور در اردوی تیم نوجوانان ایران جهت کسب سهمیه بازیهای المپیک نانجنیگ در فهرست تیم کشورمان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد مدیر تیم‌های ملی و تصویب کمیته فنی و ریاست فدراسیون دوچرخه سواری شش نفر از ورزشکاران رده سنی نوجوانان که در سال 1392 در مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان شرکت کرده و نتایج خوبی بدست آورده بودند، به لیست دوچرخه سواران رده سنی جوانان ملحق شدند و از آنها درخواست شد تا مدارک خود را جهت ارسال به کمیته ملی المپیک در اختیار فدراسیون قرار دهند.

محمد گنج‌خانلو، معین بازرگان، علیرضا رونقی، بهرام نجفی، کسری غیاثی و محمد قربانی ورزشکارانی هستند که در فهرست تیم نوجوانان ایران قرار گرفتند.




 

کد مطلب 2222424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها