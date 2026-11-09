به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت‌الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با قلبی آکنده از اندوه و تأثر، خبر ارتحال هنرمند صاحب نام و متعهد استان هرمزگان و کشور عزیزمان کوروش زارعی را دریافت کردم هنرمندی که نامش با صحنه‌های تئاتر، قاب‌های سینما و تلویزیون و سال‌ها خدمت صادقانه در حوزه هنری گره خورده است.

این خبر، موجی از اندوه در دل جامعه هنری کشورمان بویژه در استان هرمزگان برانگیخت.

مرحوم زارعی عمر گران‌بهای خود را در مسیر اعتلای هنر نمایشی این سرزمین سپری کرد و نقش مهم و بی‌بدیلی در گسترش جریان تئاتر دینی، انقلابی و مردمی ایفا کرد و خدماتش در حافظه تاریخی کشور و استان عزیزمان ثبت و ماندگار خواهد ماند.

این ضایعه جبران‌ناپذیر را به خانواده محترم و داغدار آن مرحوم، جامعه هنرمندان، همکاران و شاگردانش در حوزه هنری و همه فعالان عرصه هنرهای نمایشی تسلیت عرض می‌کنم. از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌دارم.

روحش شاد و یادش در صحنه‌های نمایش این سرزمین همیشه جاودانه باد

محمد عبادی زاده

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس