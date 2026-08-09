  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۱۵

توسط صهیونیست‌ها رخ داد؛

انفجارهای مهیب در جنوب لبنان و وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده+ فیلم

انفجارهای مهیب در جنوب لبنان و وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده+ فیلم

ارتش صهیونیستی علاوه بر ایجاد انفجارهای مهیب در جنوب لبنان مناطق جنگلی را نیز به آتش کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اشغالگران صهیونیست در ادامه تجاوزات خود علیه لبنان باعث رقم خوردن یک انفجار مهیب در منطقه المنصوری در جنوب این کشور شدند.

بر اساس این گزارش، همچنین چند انفجار دیگر توسط ارتش صهیونیستی در مناطق زوطر شرقی و حداثا در جنوب لبنان رخ داد.

علاوه بر این، نظامیان صهیونیست با حملات توپخانه ای خود بلندی های علی الطاهر را زیر آتش گرفتند.

یک پهپاد اسرائیلی نیز با انداختن چندین بمب بر روی ارتفاعات دیر المزرعه، کفرحونه، نیحا و عین التینه باعث وقوع آتش سوزی گسترده در این مناطق جنگلی شد.

کد مطلب 6911682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چرا جنگ اخه ،این درست نیست ،
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      فرقی بین جنگل داخل لبنان وبا دیگر جنگلهای روی کره زمین نیست ،اسیب به این جنگلها ممکن به جنگلهای دیگه در انسوی ،کره زمین اسیب وارد کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها