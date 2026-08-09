به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اشغالگران صهیونیست در ادامه تجاوزات خود علیه لبنان باعث رقم خوردن یک انفجار مهیب در منطقه المنصوری در جنوب این کشور شدند.

بر اساس این گزارش، همچنین چند انفجار دیگر توسط ارتش صهیونیستی در مناطق زوطر شرقی و حداثا در جنوب لبنان رخ داد.

علاوه بر این، نظامیان صهیونیست با حملات توپخانه ای خود بلندی های علی الطاهر را زیر آتش گرفتند.

یک پهپاد اسرائیلی نیز با انداختن چندین بمب بر روی ارتفاعات دیر المزرعه، کفرحونه، نیحا و عین التینه باعث وقوع آتش سوزی گسترده در این مناطق جنگلی شد.