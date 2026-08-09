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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۳

گسترش شدید فقر در یمن به دلیل اقدامات خصمانه عربستان

گسترش شدید فقر در یمن به دلیل اقدامات خصمانه عربستان

وزارت امور دارایی یمن از خسارت های مالی سنگین وارد آمده به این کشور بر اثر تداوم اقدامات خصمانه عربستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور دارایی یمن اعلام کرد، ۱۲ سال تجاوز و محاصره عربستان علیه این کشور ۱۰ تریلیون ریال حقوق معوقه برای کارکنان یمنی بر جای گذاشته است.

بر اساس این گزارش، تجاوز و محاصره عربستان فرصت های شغلی را از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار یمنی گرفته و همچنین فعالیت ۴۰ هزار طرح عمرانی و خدماتی در کشور متوقف شده است.

وزارت دارایی یمن تاکید کرد که در پی تجاوز و محاصره و غارت منابع این کشور از سوی عربستان ۱۳۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی یمن از دست رفته و این مسئله موجب کوچک شدن ۴۰ درصدی اقتصاد این کشور شده است.

این وزارتخانه همچنین تصریح کرد که نرخ فقر در این کشور در پی پیامدهای تجاوز و محاصره عربستان به ۸۵ درصد رسیده است. هزینه ناشی از ایجاد اختلال در حرکت کشتی ها بر اثر محاصره بنادر یمن از سوی عربستان به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. این کشور ۲.۴ میلیون فرصت شغلی موقت را نیز از دست داده است.

وزارت دارایی یمن همچنین اعلام کرد که حدود ۷ میلیون نفر از مردم این کشور به طور مستقیم از توقف پرداخت حقوق در پی محاصره عربستان آسیب دیده اند.

کد مطلب 6911685

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    نظرات

    • JP ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      عجب !

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