هر نوع تحریمی از سوی کنگره امریکا مخل مذاکره است/با امریکا رفیق نشده ایم

به گزارش خبرنگار مهر سید عباس عراقچی روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: توافق ژنو به معنای عادی سازی رابطه ایران با غرب و آمریکا نیست و این اشتباه بعضاً ممکن است صورت بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنی ما با آمریکا سر جایش است و اینگونه نیست بعد از توافق با آمریکا رفیق شده باشیم و ما با این کشور بر سر موضوعات مختلف از جمله سلطه طلبی، حقوق بشر، فلسطین و ... اختلاف اساسی داریم و یکی از اختلافات ما هم هسته ای بود که تلاش کرده ایم آن را مدیریت کنیم تا حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و هزینه ها را رفع کنیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تأکید کرد: کلیه تصمیم ها در چارچوب تصمیمات نظام صورت می گیرد.

عراقچی در پاسخ به این سوال که چرا از دیدگاه ایران متن توافق نامه محرمانه است گفت: ما بیانیه را نگفتیم محرمانه است، مذاکرات را گفتیم و مذاکرات در زمان خودش محرمانه بود چون کاملاً جدی بود و مذاکره ای که جدی باشد تا زمان وصول نتیجه محرمانه می ماند.

وی یادآور شد در همان ایام پایگاه صهیونیستی دبکا متنی را بعنوان جزئیات مذاکرات منتشر کرد و در رسانه های ما منتشر شد و همه رسانه ها هم تأکید داشتند که پایگاه صهیونیستی دبکا این جزئیات را منتشر کرده ما می گفتیم در داخل انقدر که به صهیونیست ها اعتماد هست به ما اعتماد کنید، ادعای صهیونیست ها دروغ است و آن ها می خواهند فضا را گل آلود کنند اقدامی که در ژنو دو توسط یکی از اعضای 1+5 صورت گرفت ومذاکرات به بن بست خورد.

معاون وزیر خارجه تأکید کرد: معتقدیم ذاکره واقعی محرمانه است و مذاکره ای که جلوی چشم دیگران باشد نمی تواند واقعی باشد.

وی ادامه داد: سوء تفاهم و مغلطه ای که در داخل صورت گرفته این است که تحریم های فناوری هسته ای برداشته می شود در حالی که بر اساس متن تفاهم تحریم های مرتبط با بحث هسته ای است و 90درصد تحریم ها علیه ما و مؤثرترین تحریم ها مواردی است که به دلیل فناوری هسته ای وضع شده است.

عراقچی تأکید کرد: ما اجازه مذاکره درباره موضوعات دیگر همچون تروریسم و حقوق بشر و ... را نداشتیم و فقط بحث مذاکرات هسته ای بود، بنابراین تحریم های مرتبط با بحث هسته ای مد نظر است و اگر بخواهند به بهانه های دیگر تحریم ها را ادامه بدهند و یا برگردانند به معنای بر هم زدن توافق است و با آن برخورد می کنیم.

وی افزود: اگر کنگره به هر بهانه ای بخواهد تحریمی علیه ایران وضع کند کاخ سفید نیز اشاره کرده که این اقدام مخل مذاکرات است و به معنای نقض توافق ژنو است.