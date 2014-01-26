به گزارش خبرگزاری مهر، گروه كر انجمن موسیقی خراسان برای نخستین بار در جشنواره موسیقی فجر شركت می‌کند و مهدی یوسفی سرپرست این گروه معتقد است که حضور در جشنواره برای گروه‌های شهرستانی یک فرصت محسوب می‌شود.

این هنرمند ادامه داد: آثاری كه گروه ما امسال در جشنواره اجرا خواهد كرد، آكاپلا محسوب میشود و بخشی از قطعات نیز با پیانو شنیده خواهد شد.

سرپرست گروه كر انجمن موسیقی خراسان همچنین گفت:‌ این گروه اولین بار است كه در جشنواره موسیقی فجر شركت میكند و رپرتوار ما قطعاتی ایرانی و قطعاتی كلاسیك را در بر خواهد گرفت. دو قطعه ایرانی از ساخته های نوید ابیضی و حق گو اجرا خواهد شد و قطعاتی از آهنگسازانی همچون باخ بخش دیگری از اجرای ما است.

وی در ارزیابی خود درباره جوان محور بودن جشنواره موسیقی فجر بیان كرد: در هر دوره از جشنواره كه با گروه‌های مختلف درخواست شركت داده بودیم، اگر كار گروه در سطح خوبی بود، پذیرفته میشد و در غیر این صورت این اتفاق نمیافتاد. فكر میكنم جشنواره توانسته است كه به شعار خود جامه عمل بپوشاند.

وی افزود: گروه های شهرستانی به ویژه ما كه در مشهد فعالیت موسیقی انجام می دهیم، به علت شرایط ویژه شهرمان اقداماتمان با محدودیت و مشكل رو به رو است و از این رو اجرا برای گروهی مثل ما فرصت بسیار خوبی است. ای كاش مسوولان جشنواره بتوانند در مورد صدور مجوز كنسرت برای شهرستانیها اقداماتی انجام بدهند و این گونه از گروههای شهرستانی حمایت كنند.

یوسفی كه دربخش رقابتی آواز جمعی جشنواره شركت كرده است، همچنین بیان كرد: وجود بخش رقابتی در جشنواره موسیقی فجر باعث می‌شود كه انگیزهای برای گروه‌ها ایجاد شود و هنرمندان خود را به روز كنند. شاید در تهران این موضوع خیلی به چشم نیاید اما برای شهرستانیها فرصت خوبی است.

سرپرست گروه كر انجمن موسیقی خراسان در بخش دیگری از سخنانش گفت: امكانات ما در شهرستانها بسیار ضعیف است اما با این حال تمام تلاشمان را میكنیم تا بتوانیم به هدفمان برسیم. زیرا هدف ما تنها حضور در جشنواره فجر نیست بلكه قصد داریم حتما در جشنواره برگزیده شویم.

گروه كر انجمن موسیقی خراسان به رهبری نوید ابیضی 28 بهمن ماه ساعت 30/18 در سالن رودكی به روی صحنه می رود.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.