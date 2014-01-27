کودکان جایگاه بالایی در افکار عمومی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیان زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست با استاندار مازندران با بیان اینکه کمتر به حوزه کودک و نوجوان پرداخته شده است، گفت: سهم کودک و نوجوان در افکار عمومی و مطبوعات باید افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل تنوع جذابیت مطبوعات و رسانه ها، زمینه بیشتری برای مطالعه کودکان فرآهم می آید تصریح کرد: باید عشق به خواندن را در کودکان تقویت کنیم.

مدبرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان کشور با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره ملی مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی در مازندران گفت: آثار برتر حوزه کودک و نوجوان در این جشنواره مطرح می شود.

حاجیان زاده بیان داشت: برگزاری جشنواره در استانها سبب پویایی بیشتر در تولید محتوا در زمینه حوزه کودک و نوجوان می شود.

استاندار مازندران نیز با بیان اینکه در ماههای گذشته تلاشهای خوبی در حوزه فرهنگی در استان صورت گرفته است، عنوان کرد: برگزاری جشنواره سبب معرفی استعدادها و پتانسیل ها می شود.

فلاح جلودار توجه بیشتر به حوزه فرهنگ را ضروری دانست و خواستار برنامه ریزی و حمایتهای مادی و معنوی از اقدامات فرهنگی شد.

وی افزود: نگاه مجدد و نو به حوزه کودک و نوجوان در استان اجتناب ناپذیر است و جشنواره سبب ایجاد نگاه نو در این حوزه می شود.

قاسم عزیززاده گرجی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران نیز از ارسال بیش از 14 هزار و 500 اثر به این دوره جشنواره در استان خبر داد و گفت: داروی آثار بزودی شروع می شود.

وی اشاره کرد: این جشنواره در بخش های مختلف مانند، گزارش، عکس، تیتر، مصاحبه، مقاله و ... اسفندماه در استان برگزار می شود.