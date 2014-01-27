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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۱

حاجیان زاده:

کودکان جایگاه بالایی در افکار عمومی ندارند

کودکان جایگاه بالایی در افکار عمومی ندارند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل کانون پرورش فکری کشور، پرداختن به حوزه کودک و نوجوان را نیازمند توجه بیشتر دانست و گفت: متاسفانه اکنون کودکان جایگایی بالایی در افکار عمومی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیان زاده بعد از ظهر دوشنبه در نشست با استاندار مازندران با بیان اینکه کمتر به حوزه کودک و نوجوان پرداخته شده است، گفت: سهم کودک و نوجوان در افکار عمومی و مطبوعات باید افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل تنوع  جذابیت مطبوعات و رسانه ها، زمینه بیشتری برای مطالعه کودکان فرآهم می آید تصریح کرد: باید عشق به خواندن را در کودکان تقویت کنیم.

مدبرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان کشور با اشاره به برگزاری یازدهمین جشنواره ملی مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی در مازندران گفت: آثار برتر حوزه کودک و نوجوان در این جشنواره مطرح می شود.

حاجیان زاده بیان داشت: برگزاری جشنواره در استانها سبب پویایی بیشتر در تولید محتوا در زمینه حوزه کودک و نوجوان می شود.

استاندار مازندران نیز با بیان اینکه در ماههای گذشته تلاشهای خوبی در حوزه فرهنگی در استان صورت گرفته است، عنوان کرد: برگزاری جشنواره سبب معرفی استعدادها و پتانسیل ها می شود.

فلاح جلودار توجه بیشتر به حوزه فرهنگ را ضروری دانست و خواستار برنامه ریزی و حمایتهای مادی و معنوی از اقدامات فرهنگی شد.

وی افزود: نگاه مجدد و نو به حوزه کودک و نوجوان در استان اجتناب ناپذیر است و جشنواره سبب ایجاد نگاه نو در این حوزه می شود.

قاسم عزیززاده گرجی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران نیز از ارسال بیش از 14 هزار و 500 اثر به این دوره جشنواره در استان خبر داد و گفت: داروی آثار بزودی شروع می شود.

وی اشاره کرد: این جشنواره در بخش های مختلف مانند، گزارش، عکس، تیتر، مصاحبه، مقاله و ... اسفندماه در استان برگزار می شود.

کد مطلب 2222860

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