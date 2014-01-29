رییس کانون زبان ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجیانزاده، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانا، روز 8 بهمن 1392 نخستین تغییرات مدیریتی کانون را پس از انتصابش به این سمت آغاز و با انتخاب دکتر سیدمحمدرضا هاشمی به عنوان رییس کانون زبان ایران و مسعود ناظمی ابیانه به عنوان سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع کانون (معاونت اداری مالی سابق) بر اهمیت این دو بخش کلیدی کانون تاکید کرد.
مدیرعامل جدید کانون، پیش از این در حکمی محمدعلی شامانی را به عنوان مشاور عالی خود منصوب کرده بود ولی این دو انتصاب در واقع اولین تغییرات مدیریتی در دور جدید مدیریت عالی کانون پس از انتصاب حاجیانزاده به عنوان مدیرعامل به شمار میرود.
هاشمی دارای دکتری و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است و مدرک کارشناسی خود را در رشتهی مهندسی عمران اخذ کرده است. او سالها علاوه بر عضویت در هیأت علمی گروه زبانهای خارجی، دانشگاه خوارزمی و تدریس در این دانشگاه و دانشگاههای علامه طباطبایی و مؤسسه آموزش عالی خاتم (ص) به عنوان معاون پژوهش و برنامهریزی، مسوول روابط بینالملل، کارشناس بازدید، جذب مدرس، تهیه و تدوین مواد آموزشی، و آزمونسازی در کانون زبان ایران فعالیت کرده است.
در سابقه علمی رییس جدید کانون زبان ایران که جایگزین علیرضا جلالی شده استT عضویت در شورای چند دانشگاه و موسسه آموزش عالی همچنین انتشار مقالههای علمی و عضویت در مجلههای تخصصی و سخنرانی در همایشهای علمی به چشم میخورد.
در همین حال دیگر معاونتی که سرپرستی آن نیز مدتی بر عهده علیرضا جلالی بود دستخوش تغییر مدیریتی شد و با حکم مدیرعامل، مسعود ناظمی ابیانه مدیر مالی و ذیحساب کانون، سرپرستی این معاونت را بر عهده گرفت.
ناظمی از سال 1381 تا 1388 به عنوان معاون مدیر امور مالی و پس از آن تاکنون به عنوان مدیر مالی و ذیحساب کانون به فعالیت پرداخته است. وی دارای مدرک کارشناسی رشته حسابداری و در حال گذراندن دوره کارشناسی ارشد در رشتهی مديريت اجرايي (ام بي اي ) گرایش منابع انسانی است.
او همچنین در کارنامه خود عنوانهایی مانند حسابرس وحسابرس ارشد و سرپرست در موسسات حسابرسی (حسابرسی شرکتهای سهامی عام وپذیرفته شده در بورس )، عضویت در انجمن های حرفهای «حسابداران خبره ایران» و «مديران مالي» را ثبت کرده است.
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