دهمین جشنواره کتابهای کمک آموزشی رشد برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دهمین جشنواره کتابهای کمک آموزشی رشد و با حضور مسئولان آموزش و پرورش، ناشران، نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عصر امروز 7 بهمن ماه برگزار شد.

در بخش کتابهای آموزشی برای کودکان استثنایی مترجمان کتاب «اختلال های یادگیری» از انتشارات ارسباران به عنوان کتاب تقدیری مورد تجلیل قرار گرفتند.

صدیقه رضایی دهنوی، ستاره شجاعی، حمید علیزاده و قربان همتی ترجمه این کتاب را برعهده داشتند.

همچنین تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و عنوان کتاب برگزیده به «اختلالات طیف اتیسم» نویسنده سید علی صمدی و روی مک کانکی از انتشارات دوران تعلق گرفت.

کتاب تقدیری در بخش اقتصاد و بازرگانی «مدیریت چه چیز نیست/ چگونه مدیریت نکنیم» از عبدالعظیم کریمی به عنوان کتاب تقدیری شناخته شد.

همچنین کتاب «نقشه راه موفق در کارآفرینی: خود آموز تدوین طرح کسب و کار» از کامبیز طالبی و محمدرضا زارعی یکتا از انتشارات رشد فرهنگ نیز به عنوان کتاب تقدیری در بخش اقتصادو بازرگانی شناخته شد.

در بخش کتابهای آموزشی برق نیز کتاب «میکرو کنترلرهایDs Tick» از فرزاد مظاهریان و محمد مهدی پرتوی فر، انتشارات نص به عنوان کتاب برگزیده شناخته شد.

کتاب تقدیری در حوزه بهداشت و کودک یاری «مهارت های مورد نیاز کودکان برای ورود به مدرسه» از آرزو و یاسمن شاه میوه اصفهانی و فرزانه مومنی بود. این کتاب را انتشارات نوشته منتشر کرده بود.

کتاب تقدیری در بخش پیش دبستانی نیز «بازی و تفریح؛ بازی و ورزش» از انتشارات مدرسه و «رنگین کمان انس با قرآن در دوره پیش دبستانی» نوسته مسعود تهرانی فرجاد، غلامعباس سرشورخراسانی، مسعود وکیل، الهه ستوده و منصوره سید صالحی باز هم از انتشارات مدرسه بود.

کتاب برگزیده در حوزه پیش دبستانی «بیبو بیبو» نوشته لاله جعفری از نشر شهر و «خروس کلاه مخملی» از شکوه قاسم نیا و انتشارات کتاب های ارغوانی بود.

بخش داوری کتابهای آموزشی تاریخ از انتشارات قنقنوس تشکر کرد اما هیچ اثری را شایسته عنوان برگزیده و تقدیری ندانست.

در حوزه کتابهای تفکر، پژوهش و سبک زندگی «مجموعه کودکان فیلسوف» ترجمه آرزو نیراحمدی و نوجوانان و رسانه ها از لادن مقینی اسکویی، شرکت انتشارات فنی ایران به عنوان کتاب تقدیری شناخته شدند.

«دومین اطلس جغرافیای دوره قاجار» از جواد صفی نژاد ، غلامرضا سحاب و سعید بختیاری، انتشارات دنیای جغرافیایی سحاب به عنوان کتاب برگزیده در زمینه جغرافیا شناخته شد.

کتاب تشویقی در زمینه کتابهای دینی و قرآن «سرود آسمانی» نوشته حمیدرضا حمیدی، غلامعباس سرشور خراسانی، محمدرضا سنگری، حمیدرضا میرحاجی، مسعود وکیل از نشر طلایی و کتاب برگزیده در این زمینه «دایره المعارف قرآن» نوشته غلامرضا حیدری ابهری، محراب قلم شناخته شد.

کتاب تقدیری در زمینه روانشناسی «افسردگی از الف تا ی» نوشته محمد کیاسالار از انتشارات شب قره بود.

در حوزه کتابهای آموزشی ریاضی نیز «کشف کن ! همه ما ریاضیدان هستیم» ترجمه مینا مهرورز از انتشارات مدرسه به عنوان کتاب تقدیری و «فرهنگ ریاضی مدرسه» از شهرناز بخشعلی زاده، محراب قلم به عنوان کتاب برگزیده شناخته شدند.

کتاب برگزیده در زمینه کتابهای آموزشی عربی «آموزش کامل و مفهومی عربی 3» از مرضیه السادات مرتضوی مشق شب بود. همچنین کتاب «انشاء درس روییدن در خود» نوشته علی رئوف از انتشارات آئیژ به عنوان کتاب تقدیری و مجموعه کتابهای انشاء از حسین فرخ مهر انتشارات نوشته و «به من بیاموزید» نوشته عبدالرحمان صفاپور از انتشارات مدرسه به عنوان کتابهای برگزیده در بخش زبان فارسی شناخته شدند.

کتاب تقدیری در بخش زبانهای خارجی «magic phonics» از مهرداد مولودی انتشارات غزال جوان بود.

همچنین کتاب تقدیری در حوزه زیست شناسی «فرهنگنامه بدن انسان» ترجمه احمد مختاریان از نشر طلایی و کتاب برگزیده در زمینه طراحی و نقاشی « مواد و ابزار هنری2» نوشته عیسی امیری، از انتشارات کتاب آبان بود.

«ارزشیابی توصیفی یعنی بازخورد موثر» ترجمه طاهره رستگار از انتشارات منادی تربیت، کتاب تقدیری در حوزه علوم تربیتی بود.

کتابهای «الکتریسته ساکن» از محمود حسنی اردستانی، محسن داوودی و محمدرضا شریعت زاده انتشارات فاطمی و «فیزیک 1 و آزمایشگاه» از روح الله خلیلی بروجنی نشر گل واژه کتاب های برگزیده بخش فیزیک بودند.

کتابهای تقدیری در زمینه کار و فناوری نیز «سازه ها» نوشته نوید اصلانی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و «مسئله های مقدماتی المپیاد کامپیوتر» از یاسر و هادی احمدی فولادی بودند.

کتاب آموزشی برگزیده «مدیریت پایگاه داده به کمکSQLSERVER، ACCESS» از حبیب فروزنده دهکری ، انتشارات عابد بود.

کتاب مرجع تقدیری «فرهنگنامه طلایی نوآموز» و کتاب برگزیده در این زمینه «فرهنگنامه طلایی کلید دانش» از نشر طلایی بود.

در بخش کشاورزی «هیدرولیک ماشین آلات » نوشته کوروش ضیایی از شرکت انتشارات فنی ایران به عنوان کتاب تقدیری «کنترل و گواهی بذر» از فرشید قادری فر و افشین سلطانی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به عنوان کتاب برگزیده شناخته شدند.

کتاب برگزیده گرافیک و عکاسی «گذار عکاسی به دنیای دیجیتال» از ترانه امضایی امیرخیز، انتشارات ناقوس بود.

در زمینه مدیریت خانواده «365 روز با غذاهای گیاهی ایرانی» از محمد دریایی و رسول حیدری از انتشارات سفیر اردهال به عنوان کتاب برگزیده شناخته شد.

کتاب تقدیری در زمینه مطالعات اجتماعی «بیت المقدس» نوشته جعفر ربانی از انتشارات مدرسه و کتاب برگزیده در این زمینه «بدنبال کاغذ اخبار» از لیلی فرهاد پور از انتشارات ققنوس بود.

«طرح معماری؛ طراحی خانه مسکونی» از ناهید صادقی از انتشارات فاطمی کتاب برگزیده معماری شد.

«بازسازی و تکنولوژی بدنه خودرو» نوشته شهرام امینیان و حمیدرضا ثابت نژاد کتاب تقدیری و راهنمای کاربردی autocad2012 از انتشارات عابد نوشته نیما جمشیدی، محمد صفرآبادی فراهانی و علی ایوبی مهریزی و همچنین «فرزکاری ، مته کاری، کامکنی و ابزار عمومی» از محمد علی نیکنام به عنوان کتابهای تقدیری در بخش مکانیک شناخته شدند.

کتاب «شیمی عمومی مدرن» از بهزاد جمالی، محمدرضا صالحی و محمدرضا ملاروی در بخش مواد مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش سینما و نمایش کتاب «مبانی تدوین 1» نوشته همایون ابراهیمی، نشر اتحاد کتاب تقدیری شناخته شد.

در بخش موسیقی نیز کتاب «فرهنگ آهنگسازی» نوشته علیرضا مشایخی انتشارات سوره مهر و «بخوان با من بساز با من» نوشته سودابه سالم بازهم از سوره مهر به عنوان کتابهای برگزیده در زمینه موسیقی شناخته شدند.

یکی دیگر از کتابهایی که در بخش نقاشی مورد تجلیل قرار گرفت «زیبایی شناسی نقاشی کودکان» از رسول محرک نژاد بود.

جوایز ویژه کمیته علمی جشنواره به نویسنده روشندل مریم اصغری به خاطر کتاب «نابینایی و زندگی مستقل» از انتشارات آوای شهر و همچنین به نویسندگان کتاب مرجع «هزار و یک اختراع میراث مسلمانان در جهان» از انتشارات طلایی تعلق گرفت.

همچنین سید عبدالحسین هاشمی مدیر انتشارات مدرسه، عبدالعظیم فریدونی مدیر محراب قلم و نادر قدیانی مدیر انتشارات قدیانی به عنوان ناشران برگزیده دهمین جشنواره کتابهای کمک آموزشی رشد شناخته شدند.