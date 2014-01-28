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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۴۷

با قراردادی تا پایان سال 2013 ؛

مدافع تیم ملی فوتبال ایران به تیم ونکوور وایت‌کپس پیوست

مدافع تیم ملی فوتبال ایران به تیم ونکوور وایت‌کپس پیوست

"استیون (مهرداد) بیت آشور" با انعقاد قراردادی که رقم آن فاش نشده به تیم فوتبال ونکوور وایت‌کپس پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیت آشور 26 ساله که قراردادش تا پایان سال 2013 با سن خوزه ارث کوئیک اعتبار داشت، پیش از این عنوان کرده بود علاقمند است تا فوتبال خود را در اروپا دنبال کند اما در نهایت به تیم ونکوور وایت‎کپس در لیگ فوتبال آمریکا پیوست.

"کارل رابینسون"، سرمربی تیم فوتبال وایت‌کپس، در گفتگو با سایت mlssoccer.com اظهار داشت: می‌توان استیون را بهترین دفاع راست لیگ فوتبال آمریکا به حساب آورد. او در زمان دفاع فوق‌العاده است و در زمان حمله هم به سایر نفرات اضافه می‎شود که این امر باعث شده او خرید بزرگی برای باشگاه ما به حساب بیاید.

پایگاه اینترنتی socceramerica نوشته این بازیکن که امیدوار به حضور در جام جهانی 2014 برزیل است، به وایت کپس پیوسته است. طبق اعلام این سایت بیت آشور در سال 2013 برای نخستین بار با پیراهن تیم ملی ایران به میدان رفت و جایگزین "لی یونگ - پیو" کره‌ای در تیم وایت کپس می‌شود.

 

کد مطلب 2223061

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