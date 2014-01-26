به گزارش خبرگزاری مهر، "استیون (مهرداد) بیت آشور" پیش از این گفته بود علاقمند است تا در یک تیم اروپایی به فوتبال خود ادامه دهد اما قرار است در تیم کانادایی ونکوور وایتکپس به فوتبال خود ادامه دهد.
بیت آشور در ونکوور وایتکپس جایگزین "یونگ- پیو لی"، ملی پوش فوتبال کره خواهد شد. بیت آشور چهار سال گذشته را در تیم سن خوزه بوده است.
وی در گفتگو با ساکرنت اظهار داشت: برای بازیکنانی که خودشان را ثابت کردهاند، حضور در تیم ملی آسان تر است. اما من الان نمیخواهم خودم را ثابت کنم. جام جهانی بعدی 31 ساله خواهم بود و در آن زمان شاید بازیکنان جوانتر و بهتر از من در تیم ملی باشد. شما فقط باید از فرصتهایی که سر راهتان قرار میگیرد بهترین استفاده را ببرید. و من امیدوارم که این کار را انجام دهم.
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