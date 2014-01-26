به گزارش خبرگزاری مهر، "استیون (مهرداد) بیت آشور" پیش از این گفته بود علاقمند است تا در یک تیم اروپایی به فوتبال خود ادامه دهد اما قرار است در تیم کانادایی ونکوور وایت‎کپس به فوتبال خود ادامه دهد.

بیت آشور در ونکوور وایت‎کپس جایگزین "یونگ- پیو لی"، ملی پوش فوتبال کره خواهد شد. بیت آشور چهار سال گذشته را در تیم سن خوزه بوده است.

وی در گفتگو با ساکرنت اظهار داشت: برای بازیکنانی که خودشان را ثابت کرده‎اند، حضور در تیم ملی آسان تر است. اما من الان نمی‎خواهم خودم را ثابت کنم. جام جهانی بعدی 31 ساله خواهم بود و در آن زمان شاید بازیکنان جوان‎تر و بهتر از من در تیم ملی باشد. شما فقط باید از فرصت‎هایی که سر راهتان قرار می‎گیرد بهترین استفاده را ببرید. و من امیدوارم که این کار را انجام دهم.