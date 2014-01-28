موفقیت تیم مذاکره کننده هسته ای منوط به تشکیل اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در اصل 43 قانون اساسی ضابطه های مختلفی وجود دارد، ضابطه هشت آن به جلوگیری از سلطه بیگانه بر اقتصاد کشور تاکید می کند.

وی افزود: درست است که ما در شرایطی که نظام سلطه می خواهد منافع خود را به حداکثر برساند، 70 میلیارد دلار واردات داشته باشیم؟ از کالاهای مصرفی تا کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد، از این رو اگر می خواهیم تیم مذاکره کننده موفق باشد باید طبق فرموده رهبری، اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی بعد از حماسه سیاسی شکل بگیرد.

نماینده مردم اسفراین ادامه داد: صنایع ما با 10 درصد تا 15 درصد ظرفیت کار می کنند در حالیکه باید به 80 درصد تا 90 درصد برسند که زمینه این امر باید توسط دولت و مجلس فراهم شود.