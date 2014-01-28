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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

معاون فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد

معاون فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد

 محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در حکمی سید عبدالحمید احمدی را به عنوان معاون فرهنگی ، آموزشی و پژوهش وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر گودرزی به احمدی آمده است: نظر به تعهد ، تجربه و تخصص جنابعالی و به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان معاونت فرهنگی آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان منصوب می شوید.

انتظار دارم با بهره گیری از آرا و نظریات متخصصان و کارشناسان ذیربط و همکاری معاونین و مدیران وزارتخانه در جهت ارتقاء و اعتلای فرهنگ اسلامی در میادین ورزشی، نظم بخشی به امور آموزش و پژوهشهای کاربردی در واحدها سازمانی و تابعه وزارتخانه، توجه به حاکمیت ارزشها و تهیه طرح جامع فرهنگ ورزش کوشا باشید.


 

کد مطلب 2223520

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