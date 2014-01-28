معاون فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم دکتر گودرزی به احمدی آمده است: نظر به تعهد ، تجربه و تخصص جنابعالی و به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان معاونت فرهنگی آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان منصوب می شوید.

انتظار دارم با بهره گیری از آرا و نظریات متخصصان و کارشناسان ذیربط و همکاری معاونین و مدیران وزارتخانه در جهت ارتقاء و اعتلای فرهنگ اسلامی در میادین ورزشی، نظم بخشی به امور آموزش و پژوهشهای کاربردی در واحدها سازمانی و تابعه وزارتخانه، توجه به حاکمیت ارزشها و تهیه طرح جامع فرهنگ ورزش کوشا باشید.



