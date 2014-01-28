100 برنامه فرهنگی در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی که در محل سپاه ناحیه استان به منظور تشریح برنامه های دهه فجر شهرستان قزوین برگزار شد اظهارداشت: برنامه‌های ایام الله دهه فجر در سال‌جاری از 12 بهمن‌ماه همزمان با سالروز ورود امام راحل به کشور در استان آغاز خواهد شد.

وی افزود: توجه به روحیه استکبارستیزی، ظلم‌ستیزی و عدم سازش، مدیریت جهادی و تبیین و ترویج این معنا و فرهنگ در بین مردم جامعه، تقویت همبستگی، وفاق ملی و اتحاد و انسجام و تبیین چگونگی تحقق حماسه اقتصادی با رویکرد و جهت‌گیری اقتصاد مقاومتی از جمله محورهایی است که در برنامه‌های سپاه ناحیه قزوین در دهه مبارک فجر مورد توجه قرار گرفته است.

این مسئول با اشاره به برنامه های دهه فجر بیان کرد: رژه موتورسواران نیروهای مسلح، برگزاری یادواره شهدای محله امامزاده حسین (ع)، سلطان سید محمد، برگزاری کنسرت حامد زمانی، نشست با زندانیان سیاسی دوران انقلاب اسلامی، مسابقات ورزشی و فرهنگی، مراسم تکبیر و نورافشانی از جمله برنامه های پیش بینی شده در ایام الله دهه فجر در استان است.

فرمانده سپاه ناحیه قزوین، بهره برداری از سایت های عملکردی شباب رده های مقاومت را از دیگر برنامه های سپاه ناحیه عنوان کرد.

وی تصریح کرد: برگزاری برنامه "بهمن به یادماندنی" برای پسران 10 تا 16 سال به همراه مادران خود در محل اردوگاه جهادی علم و فناوری در مجتمع فرهنگی طلاییه سپاه از مهمترین برنامه هایی است که در دهه فجر برگزار خواهد شد.

کاظمی یادآورشد: در این برنامه مفاهیمی در حوزه دشمن شناسی و شناخت حقیقت و ماهیت آمریکا و دشمنی های او به این دانش آموزان با محوریت بازی و تحرک جسمی منتقل می شود.

این مسئول با بیان اینکه 22 بهمن، غدیر هر ساله انقلاب است اظهارداشت: امسال نیز همانند سالهای گذشته شاهد حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه خواهیم بود.