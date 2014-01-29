تیم والیبال کاله یک گام به قهرمانی لیگ برتر نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم دور برگشت لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور شامگاه چهارشنبه در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل پیگیری شد و تیم کاله موفق به شکست سه بر یک تیم نوین کشاورز شد.

در این بازی شاگردان بهروز عطایی، ششمین برد متوالی دور برگشت این رقابتها را در کارنامه خود ثبت کردند و در ست های دوم تا چهارم با امتیازهای 25 بر 22، 25 بر 20 و 25 بر 22 نوین کشاورز را شکست دادند.

همچنین تیم نوین کشاورز در ست اول موفق به برد 25 بر 16 شدند.

کاله با این پیروزی امتیازهای خود با 34 به رده چهارم جدول رسید و یک گام به قهرمانی نزدیک تر شد.

محمد حسن خوشدل نظارت بر بازی کاله و نوین را بر عهده داشت و حمید راهجردیان و داود نافعی به عنوان داورهای اول و دوم قضاوت این بازی را بر عهده داشتند.

کاله مازندران در هفته بعدی بازی های لیگ برتر والیبال به مصاف بازرگانی جواهری گنبد می رود و نوین کشاورز نیز در تهران از شهرداری ارومیه پذیرایی خواهد کرد.