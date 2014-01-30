"جواهری" در غیاب تماشاگران باز هم باخت

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین مسابقه از هفته هیجدهم والیبال لیگ برتر، تیم های جواهری و متین ورامین در گنبد به مصاف هم رفتند که در پایان تیم میهمان با نتیجه 3 بر 2 بر میزبان خود غلبه کرد. بازرگانی جواهری تنها میزبانی بود که این هفته نتوانست بازی خود را با پیروزی پشت سر بگذارد.

این مسابقه در سالن بدون تماشاگر المپیک گنبد برگزار شد و محمد شاهمیری به همراه علیرضا قریب قضاوت آن را بر عهده داشتند. بنا بر رای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال، به دلیل تخلف تماشاگران گنبدی در بازی برابر آلومینیوم المهدی بندرعباس، بازی این هفته بدون حضور تماشاگران پرشور گنبدی به انجام رسید.

نبود تماشاگران یکی از عوامل اصلی شکست شاگردان دوجی در این مسابقه به حساب می آید زیرا جواهری برابر تیم قدرتمند متین بازی نسبتا خوبی از خود به نمایش گذاشت و اگر هواداران این تیم می توانستند در سالن حاضر باشند امکان کسب پیروزی دور از دسترس نبود.

شاگردان بای محمد دوجی ست های اول و سوم را با نتیجه مشابه 25 بر 23 بر میهمان خود غلبه کردند اما در ست های دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیاز 25 بر 20، 25 بر 21 و 15 بر 12 نتیجه را به شاگردان دانیله بانیولی واگذار کردند. بازی رفت دو تیم با پیروزی قاطعانه متین (3 بر صفر) به پایان رسیده بود.

گنبدی ها با تک امتیازی که از این مسابقه کسب کرده اند 23 امتیازی شده و همچنان در مکان هفتم جدول باقی ماندند و متین ورامین با 40 امتیاز و معدل امتیازی بهتر نسبت به باریج اسانس کاشان به صدر جدول صعود کرد. از نتایج جالب توجه این هفته شکست تیم باریج اسانس صدرنشین برابر شهرداری تبریز بود که باعث شد ورامینی ها با انگیزه بالایی در برابر جواهری گنبد بازی کنند تا به صدر جدول برسند.

جواهری گنبد از 18 بازی خود 7 پیروزی و 11 شکست در کارنامه دارد و روز یکشنبه 13 بهمن ماه در زمین کاله آمل به میدان خواهد رفت. تیم صدرنشین متین هم در آن روز به مصاف میزان مشهد می رود.

