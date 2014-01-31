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۱۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۸

باقری بنابی:

ضرورت افزایش فعالیت های فرهنگی در کشور/ دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات فرهنگی نیست

ضرورت افزایش فعالیت های فرهنگی در کشور/ دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات فرهنگی نیست

 بناب – خبرگزاری مهر: نماینده مردم بناب درمجلس شورای اسلامی بر ضرورت عمقی شدن فعالیت های فرهنگی در کشور تاکید و یادآور شد: با وجود فعالیت بیش از هزار و 200 کانال ماهواره ای فارسی زبان علیه ایران، برای حفظ ارزش های دینی و ملی و مبارزه با هجمه غربی ها تمرکز و افزایش فعالیت های فرهنگی در کشور ضروری است.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقری بنابی شامگاه جمعه در جمع اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نورمرکز بناب که در جلسه توجیهی ای که به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر تشکیل یافته بود، مهمترین مشکل و دغدغه کشور را مشکل فرهنگی دانست و گفت: زیرپا گذاشتن مسائل دینی، مذهبی و فرهنگی توسط رژیم طاغوت یکی ازدلایل اصلی قیام مردم ایران علیه رژیم ستمشاهی بود و این درحالیست که دشمنان طی هشت سال جنگ تحمیلی نتوانستند این کشور را شکست دهند؛ ولی از طریق فرهنگی قصد دارند به اهداف خود دست یابند.
 
باقری بنابی با اشاره به هجمه های متعدد دشمنان و لزوم آگاهی اساتید و دانشگاهیان برای مقابله با این توطئه گفت: اساتید دانشگاه باید ضمن رصدکردن تهدیدات دشمنان در راستای آگاهی سازی و مقابله با آن تلاش کنند.
 
وی اضافه کرد: اگر اساتید توانستند یک دانشجو را از سوق یافتن به سمت اعتیاد یا دیگر انحرافات نجات دهند، مثل این است که کشور را نجات داده اند.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حل مشکلات فرهنگی به تنهایی از عهده دولت خارج است؛ تأکیدکرد: نمی گوییم تلاشهای دولت بی ثمر است، ولی دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات فرهنگی نیست.
 
حجت الاسلام باقری بنابی همچنین با بیان اینکه خاستگاه انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی است؛ تصریح کرد: مردم باید خودشان به مسایل فرهنگی ورود پیدا کنند. لذا اگرمشکلات فرهنگی کشور حل شود، قطعاً مشکلات اقتصادی کشور نیز حل خواهد شد. چراکه فعلاً در حل مشکلات فرهنگی کشور لنگ می زنیم.
 
وی سپس از عدم تحقق بودجه پژوهش درکشور انتقاد کرد و گفت: سه درصد کل بودجه کشور به امر پژوهش اختصاص دارد که تنها نیم درصد آن تحقق یافته است.
 
باقری بنابی ازتلاش مجلس برای حل مشکلات بهداشت و سلامت خبرداد و یادآور شد: در مجلس به جد پیگیر هستیم که با اختصاص اعتبارات لازم مشکلات بهداشتی را در کشور به حداقل برسانیم و دولت و مجلس مصمم هستند تا با انجام بموقع به تعهدات خود شاهد کاهش مشکلات مردم باشیم.
 
 
 
کد مطلب 2225599

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