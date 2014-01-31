زمین لرزه های چلگرد تلفات جانی نداشت/ آماده باش نیروهای هلال احمر در منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، سه زمین لرزه دیگر چلگرد شهرستان کوهرنگ را با بزرگی های 4.4 ، 2.7 و2.4 ریشتر این منطقه را لرزانده است.

این زمین لرزه ها از بعد از ظهر امروز تاکنون آغاز شده وتا کنون ادامه داشته است.

زمین لرزه ها تلفات جانی نداشته است

بخشدار مرکزی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر به اشاره به ادامه دار بودن پس لرزه ها در شهر چلگرد استان چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: امروز تاکنون سه زمین لرزه با بزرگی های متفاوت در این شهر اتفاق افتاد که تاکنون این زمین لرزه ها تلفات جانی گزارش نشده است.

حمید میرعلایی ادامه داد: زمین لرزه ها به منطقه خسارتهای مالی وارد کرده و موجب وحشت مردم شده اند.

وی اذعان داشت: هلال احمر و ستاد بحران همچنان در منطقه به صورت آماده باشد هستند.