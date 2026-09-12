تد کروز: احتمال اعزام نیروی آمریکایی به ایران وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تد کروز، سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفتگو با پولیتیکو درباره پیامدهای اقتصادی درگیری احتمالی با ایران هشدار داد و گفت هرگونه رویارویی نظامی در خاورمیانه موجب افزایش قیمت بنزین خواهد شد.

وی اضافه کرد که تقریبا هیچ احتمالی وجود ندارد که ترامپ ایران را به عراق دیگری تبدیل کند. کروز بیان کرد که معتقد نیست ترامپ صدها هزار نیروی نظامی آمریکا را برای اشغال طولانی مدت به ایران اعزام کند یا تلاش کند این کشور را به یک «آرمان شهر دموکراتیک» تبدیل کند.

این سناتور آمریکایی تصریح کرد که به شدت با چنین ایده ای مخالف است.

وی گفت: من از او می خواهم چنین کاری نکند، اما لازم نیست برای جلوگیری از آن با او مبارزه کنم، چون او نمی خواهد چنین کاری انجام دهد.

در این گزارش آمده است: اظهارات کروز در شرایطی مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ایده تلاش برای تبدیل ایران به چیزی که منتقدان آن را آرمان شهر دموکراتیک می نامند رد کرد و مقایسه چنین اقدامی با حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق را نپذیرفت.

هشدار کروز بازتاب دهنده نگرانی های گسترده تر در میان قانونگذاران آمریکایی درباره خطرات ژئوپلیتیکی تشدید تنش ها در منطقه ای است که برای عرضه جهانی انرژی اهمیت حیاتی دارد. این سناتور بر ارتباط مستقیم میان بی ثباتی در خاورمیانه و افزایش قیمت سوخت برای مصرف کنندگان آمریکایی تاکید کرد.