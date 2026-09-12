مهدی اولاد: ۲ طلای پارادوومیدانی در ناگویا را به نام من ثبت کنید

مهدی اولاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه از سال گذشته برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ وارد اردوهای آماده سازی شد، گفت: سال گذشته شرایط تمرینی عادی بود اما امسال به خاطر پشت سر گذاشتن جنگ ۴۰ روزه، برنامه ریزی های تمرینی مان تا حدی به هم ریخت با این حال در جریان اردوهای پیش بینی شده فدراسیون، روند آماده سازی لازم را طی کردیم.

وی تصریح کرد: با وجود شرایطی جنگی از اواخر فروردین تمرینات را دوباره آغاز کردیم. تاکنون هم سه مرحله اردو داشته ایم که تقریبا هر کدام طولانی مدت بوده اند. تا به امروز به ۸۰ - ۷۰ درصد آمادگی لازم برای بازی های پاراآسیایی رسیده ام، به گونه ای تمرینات را دنبال می کنم که تا زمان اعزام به ناگویا آمادگی کامل و صد درصدی داشته باشم.

ملی پوش پارادوومیدانی با یادآوری اینکه برای سومین بار آماده حضور در بازی های پاراآسیایی می شود، مروری بر عملکردش در دو دوره گذشته این بازی ها داشت و خاطرنشان کرد: در بازی های ۲۰۱۸ اندونزی در دو ماده پراب وزنه و پرتاب دیسک شرکت کردم و در هر دو ماده هم صاحب مدال طلا شدم.

اولاد خاطرنشان کرد: با هدف تکرار دو طلا در بازی های پارااسیایی هانگژو شرکت کردم اما در روز مسابقات پرتاب وزنه از ناحیه غوزک پا دچار شکستی شدم و به همین نتوانستم طلای جاکارتا را تکرار کنم و به مدال نقره بسنده کردم. شرایطم به گونه ای بود که پزشکان اجازه ادامه مسابقات را به من نمی دادند با این حال با همان پای شکسته و با وجود دردی که داشتم، سه روز بعد در پرتاب دیسک شرکت کردم و طلا گرفتم.

وی با این جمع بندی که از حضور در دوره بازی های پاراآسیایی ۳ طلا و یک نقره دارد، گفت: برای سومین بار در بازی های پاراآسیایی شرکت می کنم و بازهم در هر دو ماده پرتاب وزنه و پرتاب دیسک رقابت می کنم با این امید که دو طلای اندونزی را تکرار کنم. اصلا تمریناتم را با این هدف دنبال می کنم و از حالا می گویم دو طلای پارادوومیدانی در ناگویا را به نام من ثبت کنید.

اولاد که در کلاس F۱۱ پرتاب می کند، گفت: خوشبختانه با معضل ادغام کلاس بندی مواجه نشدم و از این حیث با آرامش بیشتر تمریناتم را دنبال کردم. مصمم هم هستم حتما در ناگویا ۲ طلا بگیرم تا بعد از آن با اقتدار و انگیزه بیشتر تمریناتم را برای کسب سهمیه پارالمپیک دنبال کنم.