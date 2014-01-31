قتل یک نفر با سلاح سرد در خرم آباد/ قاتل در کمتر از 15 ساعت به دام افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی عصر جمعه در این رابطه به خبرنگاران گفت: در پی قتل یک نفر در محله گلدشت غربی خرم آباد با توجه به اهمیت موضوع با تشکیل تیم های ویژه و مجرب و با هماهنگی مقام قضایی شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در همان ساعات اولیه وقوع قتل دو نفر از عوامل درگیری دستگیر شدند، افزود: دو نفر دیگر از متهمان متواری شده بودند که تیم ویژه و تخصصی کلانتری 17 فرماندهی انتظامی خرم آباد با انجام کارهای اطلاعاتی و بازرسی از مخفیگاههای شناسایی شده توانستند در کمتر از 15 ساعت دو نفر دیگر را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد با بیان اینکه سلاح (چاقو) مورد استفاده در انجام این قتل نیز کشف شده است، عنوان کرد: قاتل اصلی نیز دستگیر و برای بررسی بیشتر به همراه سه نفر دستگیر شده در اختیار پلیس قرار دارند.

سرهنگ نجفی با اشاره به خطرات ناشی از همراه داشتن سلاح سرد گفت: سلاح سرد وسیله ای است که در کوچکترین درگیری ممکن است منجر به قتل شود.

وی از همه خانواده ها خواست با کنترل و نظارت بیشتر روی فرزندان خود از حمل سلاح سرد توسط آنها و بروز اینگونه حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد در ادامه سخنان خود یادآور شد: در راستای برخورد با قانون شکنان و به خصوص افرادی که موجب سلب آرامش مردم می شوند طرح های ویژه ای در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ نجفی ادامه داد: در این راستا با اشرافیت اطلاعاتی کار شناسایی و کنترل مجرمان سابقه دار به طور قاطع و قانونی در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی همچنین همکاری مردم را در شناسایی و دستگیری مخلان نظم و امنیت مهم دانست و از همکاری خوب مردم با پلیس در زمینه اجرای ماموریت ها و طرح های مختلف انتظامی تقدیر کرد.