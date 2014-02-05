مشکلات گسترده در تامین آب شرب روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی گفت: به دليل مشكلات گسترده در تامین آب شرب روستاهاي كشور، 7 هزار ميليارد ریال اعتبار از رديف ملي براي بخش شرب روستايي در بودجه سال آينده پیش بینی شده است.

معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا از ايجاد رديف ملي اعتبار آب روستايي در بودجه 93 خبر داد و اظهارداشت: در صورت تخصيص اين ميزان اعتبار، شاهد تحول بزرگی در بخش تامین آب شرب روستايي از جمله روستاهای استان هرمزگان خواهيم بود.

میدانی با بیان اينكه 50 درصد از روستاهاي هرمزگان در بخش شرب با مشكل مواجه‌اند تصريح كرد: دولت با تخصيص اعتباري مناسب و عادلانه به بخش شرب روستايي، نگاهي ويژه به اين استان خواهد داشت.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، اجرا و تكميل 30 مجتمع آبرساني روستايي كه 40 درصد از جمعيت روستايي هرمزگان را تشكيل می‌دهند، نياز به تامین اعتبار دارد كه از محل رديف ملي ایجاد شده در بودجه سال 93 تامین خواهد شد.