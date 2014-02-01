به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در مراسم 12 بهمن در فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: امروز پس از 35 سال گردهم آمده ایم تا سالروز یک رویداد تاریخی که سرنوشت ملت ایران را تغییر داد، گرامی بداریم.

وی افزود: رویدادی که حق شهروندی و حاکمیت ملی را برای مردم این سرزمین تثبیت کرد و اسلام را که جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ایرانی است، در تمام فرآیندهای حکمروایی ایران به عنوان مبنا رسمیت بخشید.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در کنار دو پایه غیرقابل جایگزین که همان استقلال و آزادی است برای ملت ایران به ارمغان آورد، گفت: بازگشت رهبر کبیر انقلاب به ایران در 12 بهمن سال 57 پایان یک دوره تاریخی و آغاز دوران جدیدی از تاریخ ایران است.

وی تصریح کرد: این رویداد یادآور غلبه خون بر شمشیر، حق بر تباهی و موفقیت اراده ملی در تغییر سرنوشت یک ملت است هرچند که تمام قدرت های خارجی در مقابل آن باشند. اما باید به یاد داشته باشیم که این روز فقط گرامیداشت آغاز یک حرکت است و نه اعلام یک وضعیت نهایی.

آخوندی با بیان اینکه این روز یادآور این است که هیچگاه نباید به سکون روی آوریم گفت: این روز را نباید گرامی بدانیم فقط برای پایان روزهای رنج و محنت یک ملت بلکه برای آغاز حاکمیت ملی بر سه پایه فرهنگ اسلامی- ایرانی، استقلال و آزادی باید گرامی داشته بشود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه حاکمیت ما متعهد به حقوق ملت و توسعه ملی است، گفت: حاکمیتی که حفظ کرامت و هویت ایرانی را هدف خود قرار داده است و حاکمیتی که متعهد به افزایش رفاه شهروندان در یک محیط رقابتی بین المللی است. گرامیداشت این روز یادآور ضرورت اندیشیدن درباره افزایش کارایی این حاکمیت است.

وی با بیان اینکه یادگیری اجتماعی برای ایجاد یکپارچگی ملی به منظور سرعت بخشیدن به حرکت چرخ های توسعه ملی از دیگر اهداف گرامیداشت این روز است، افزود: امروز از نسل اول انقلاب دعوت به عمل آوردیم تا تجربه خود را با نسل جدید در میان بگذارند و ضرورت پیوند بین نسلی را یادآوری کنیم. ما بر این باوریم که نمی توان در تاریخ باقی ماند بلکه باید رو به جلو باشیم و به فکر سرافرازی ایران اسلامی در جهان متحول امروز باشیم.

آخوندی با بیان اینکه ملتی موفق است که قدر پیشینیان را بداند، گفت: اما این قدرگذاری نباید موجب نادیده گرفتن نقاط قوت و ضعف نسل‌های قبلی شود. البته ما بر این باوری نیستیم که نسل اول و دوم انقلاب عاری از خطا بود اما مهم این است که این خطاها مانع از ارج گذاری تغییرات بنیادینی که این نسل ها برای ایران به ارمغان آوردند، نشود.

آخوندی افزود: ما مطمئنیم که ملت ایران با تدبیر هوشمندانه مقام معظم رهبری راه پیشرفت را طی می کند و بر همه سختی ها فائق می آید.