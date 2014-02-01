لغو هفته بیست و چهارم سوارکاری به دلیل وضعیت نامساعد جوی

حکیم ایگدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دلیل بارش برف و وزش باد مسابقات روز جمعه لغو گردید و به جمعه هفته آینده موکول شد.

وی ادامه داد: هفته بیست وسوم رقابت های سوارکاری کورس پاییزه کشور در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس برگزار شد.

ایگدری ادامه داد: در رقابت های این هفته 61 راس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در 7 دور و به مسافت های 1000 و 1550 متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی گفت: در پایان کورس های این هفته جوایز نقدی به ارزش 371 میلیون ریال و در مجموع دو تن و 520 کیلوگرم خوراک دام به صاحبان اسب های اول تا سوم کورس های هفتگانه اهدا شد.

وی گفت: در دور اول روزگار، نازتاتار و بخارا و در دور دوم ردینگ تاپ، ایلنای و لاله خان به ترتیب اول تا سوم شدند.

ایگدری اسب های برتر دور سوم را گانجا، ساینا و گاداسپید نام برد و ادامه داد: در دور چهارم ردگاست، مسی و ریورز و در دور پنجم هیمن، رومانسکی و گل آی اول تا سوم شدند.

وی افزود: در دور ششم ساریسا، ورگلاس و نبرد لرستان و در دور هفتم آزاد، ریوارد و یسنا بر سکوی اول تا سوم ایستادند.