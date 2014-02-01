به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین جشنواره فیلم فجر امسال با این فیلم که سومین ساخته روح الله حجازی است در برج میلاد به عنوان کاخ جشنواره کار خود را آغاز کرد.

سانس های صبح از ساعت 10 آغاز می شود و این فیلم با 10 دقیقه تاخیر روی پرده رفت.

«زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» با استقبال مخاطبان روبرو شده و سالن تقریباً پر است. این فیلم در سال گذشته ساخته شد و قرار بود در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید که به دلیل برخی نگاه های مدیریتی در دولت قبلی این امکان برای آن فراهم نشد و دست اندرکاران فیلم تصمیم گرفتند آن را در این جشنواره به نمایش بگذارند.

هم اکنون در سالن بازیگران فیلم همچون هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، ترلان پروانه و هومن بهمنش فیلمبردار، وحید مقدسی صدابردار، پیمان قاسم‌خانی بازیگر و فیلمنامه نویس و مهدی داوری تهیه کننده حضور دارند و حمیدفرخ نژاد بازیگر اصلی این فیلم از غایبان است. ترانه علیدوستی با همراهی پدرش حمید علیدوستی بازیکن سابق و مربی فوتبال به برج میلاد آمده است.

«زندگی مشترک آقای محمودی و بانو» در بخش خارج از مسابقه سودای سیمرغ و همچنین در بخش بین الملل این جشنواره حضور دارد. این فیلم به نوعی در ادامه «زندگی خصوصی آقا و خانم میم» ساخته قبلی این کارگردان است.

بخش بعدی جشنواره نمایش یک فیلم از بخش «نگاه نو» است که متعلق به فیلمسازان اول است که در سانس 14 آغاز می شود و فیلم «عاشق ها ایستاده می میرند» را با موضوع 8 سال دفاع مقدس به نمایش می‌گذارد. شهرام مسخلی کارگردان این اثر است.