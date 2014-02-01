۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۱

در صحن مجلس صورت گرفت؛

اعتراض مجلسی ها نسبت به تبعیض در توزیع سبد کالا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تبعیض در توزیع سبد کالا در صحن علنی مجلس تذکر دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی نوبت عصر علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در تذکری گفت: سبد کالایی که دولت وعده توزیع آن را داده شامل حال بسیاری از اقشار مختلف جامعه بخصوص روستاییان، کسانیکه در مناطق محروم زندگی می کنند و بیماران خاص نمی شود؛ باید اقدامی صورت گیرد که همه رزمندگان، جانبازان، ایثارگران، روستاییان و ساکنان مناطق محروم نیز سبد کالا دریافت کنند.

همچنین مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور درباره سبد کالا گفت: خیلی بد است که برنج ایرانی که مرغوب ترین برنج دنیا است را داشته باشیم اما برنج هندی را در سبد کالا قرار دهیم.

وی افزود: در این مجلس بحث آلودگی برنج هندی مطرح شد و سازمان غذا و دارو نیز نسبت به آن ایراد گرفت اما امروز می بینیم که در سبد کالا برنج هندی قرار گرفته است.

بر این اساس سیدعلی‌محمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه و بهمنی و چرام نیز در تذکری گفت: بخش عظیمی از کارگران کشور که بیش از سه میلیون نفر هستند را کارگران ساختمانی شامل می شود که بیمه سلامت ندارند و امروز هم از دریافت سبد کالا محروم شدند.

نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی همچنین درباره بودجه سال 93 گفت: شهرستان ها و استان های برخوردار از بودجه بیشترین برخورداری را دارند، اما شهرستان های ضعیف کمتر مورد توجه قرار گرفته و برای آنها سرمایه گذاری نشده است.

