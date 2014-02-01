به گزارش خبرگزاری مهر، فال گال 62 ساله قرار است بعد از جام جهانی 2014 برزیل از هدایت تیم ملی هلند کناره گیری کند. او در گفتگو با AD Sportwereld گفت: بعد از 2 سال از مربیگری خسته شده‌ام. دلم برای کار کردن با بازیکنان و تمرین کردن با آنها تنگ می‌شود اما زمان بیشتری برای کارهای دیگرم خواهم داشت.

فان گال همچنین فاش کرد تاتنهام برای جانشینی آندره ویلاش بواش با او تماس گرفته است. سرمربی پیشین بایرن مونیخ گفت: در حال حاضر با تاتنهام در ارتباط نیستم اما آنها با من تماس گرفتند. بعد از جام جهانی خداحافظی خواهم کرد، مگر اینکه پیشنهاد فوق‌العاده‌ای دریافت کنم.