حاکمیت اراده مردم در توافق هسته ای/ ملت ایران هرگز از حق خود کوتاه نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار شامگاه شنبه در مراسم پایانی جشنواره زمستانی استان همدان اظهار داشت: جشنواره زمستانی استان همدان برنامه های خوبی را در 10 روز برگزاری جشنواره انجام داده و توانسته فضای شاد و پر نشاطی را برای مردم استان همد ان به وجود آورد.

وی با بیان اینکه برای برگزاری برنامه های جشنواره تلاش زیادی شده است، ابراز داشت: بنده برای سومین بار است که در برنامه های جشنواره زمستانی استان همدان حضور دارم و سطح اجرای برنامه ها بالا و استقبال مردم نیز از این برنامه ها خوب بوده است.

الهی تبار در ادامه به ایام دهه فجر اشاره کرد و افزود: این ایام را باید به تمام کسانی که برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کردند و همه فجر آفرینان تبریک و تهنیت گفت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان به شهید محراب آیت الله مدنی اشاره کرد و بیان داشت: آیت الله مدنی به عنوان شهید محراب نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفاکرد و یکی از افتخارات استان همدان در زمان انقلاب و پیروزی انقلاب اسلامی بود.

الهی تبار با اشاره به سخنرانی آتشین آیت الله مدنی، عنوان داشت: سخنان وی موجی از حماسه را بین مردم همدان خلق کرد و مردم استان همدان یکپارچه حماسه شدند و برای براندازی رژیم پهلوی همزمان با سراسر کشور قیام کردند.

وی با بیان اینکه در زمان انقلاب خیل عظیمی از همدانی ها برای دیدار با امام خمینی راهی تهران شدند، بیان داشت: به رغم همه تهدید های شاه و توپ و تانک و حمله مسلحانه رژیم شاهنشاهی مردم از پای ننشستند و حملات دشمن را به جان خریدند و اراده ملت و امام خمینی (ره) سرانجام به ثمر نشست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در ادامه به توافقات هسته ای ژنو اشاره کرد و بیان داشت: امروز نیز در بحث توافقات هسته ای ارده ملت حاکم و نهایی شد و همه دنیا دانست که غنی سازی در خاک ایران حق ایرانیان بوده است و ملت ایران هیچ گاه از حق خود کوتاه نمی آید.

الهی تبار ابراز داشت: اثبات حقانیت ایران در غنی سازی اورانیوم در برابر جهانیان از عملکرد خوب مردم بوده و دیوار تحریم ها شکسته شد و دولت تدبیر و امید برنامه های مختلفی را برای ایجاد فضای بانشاط و پر از امید برای مردم ایران دارد که با کمک و یاری مردم محقق می شود.