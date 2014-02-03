اهدا خون در فارس نباید با تغییر نسل از بین برود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کریمی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه حضور مدیران استان فارس و اهدا خون در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اهدا خون بايد به يك فرهنگ در جامعه نهادينه شود.

وی ادامه داد: مهمترین بحث در اهدا خون فرهنگ سازی مناسبت است که تمامی دستگاه ها باید در این خصوص فعالیت موثری داشته باشند.

مدیر کل انتقال خون استان فارس افزود: همگان باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که در فصل زمستان و ایام تعطیلات نوروز بیشترین نیاز به خون است و باید مردم را در این ایام به اهدا خون تشویق کرد.

کریمی ادامه داد: همانگونه که از مردم خون رایگان دریافت می شود پس از طی کردن مراحل مختلف این خون و فرآورده های دیگر به طور رایگان در اختیار نیازمندان قرار داده می شود به همین دلیل همگان باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: البته می توانیم با راهکاری مناسب مردم را برای اهدا خون تشویق کنیم که در این خصوص نیز به کمک همگان نیازمندیم.

مدیر کل انتقال خون فارس تاکید کرد: اهدا خون برای هیچ شخص سالم و مورد تایید مشکلی به همراه نخواهد داشت.