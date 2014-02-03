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۱۴ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۷

کریمی:

اهدا خون در فارس نباید با تغییر نسل از بین برود

اهدا خون در فارس نباید با تغییر نسل از بین برود

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل انتقال خون استان فارس گفت: باید به گونه ای فرهنگ سازی کنیم که انتقال خون با تغییر نسل در فارس از بین نرود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کریمی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه حضور مدیران استان فارس و اهدا خون در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اهدا خون بايد به يك فرهنگ در جامعه نهادينه شود.

وی ادامه داد: مهمترین بحث در اهدا خون فرهنگ سازی مناسبت است که تمامی دستگاه ها باید در این خصوص فعالیت موثری داشته باشند.

مدیر کل انتقال خون استان فارس افزود: همگان باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که در فصل زمستان و ایام تعطیلات نوروز بیشترین نیاز به خون است و باید مردم را در این ایام به اهدا خون تشویق کرد.

کریمی ادامه داد: همانگونه که از مردم خون رایگان دریافت می شود پس از طی کردن مراحل مختلف این خون و فرآورده های دیگر به طور رایگان در اختیار نیازمندان قرار داده می شود به همین دلیل همگان باید همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: البته می توانیم با راهکاری مناسب مردم را برای اهدا خون تشویق کنیم که در این خصوص نیز به کمک همگان نیازمندیم.

مدیر کل انتقال خون فارس تاکید کرد: اهدا خون برای هیچ شخص سالم و مورد تایید مشکلی به همراه نخواهد داشت.

کد مطلب 2228245

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