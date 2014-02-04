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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۱

ژاوی:

بیماری ویلانووا بازیکنان بارسا را به هم نزدیک‌تر کرد

بیماری ویلانووا بازیکنان بارسا را به هم نزدیک‌تر کرد

ژاوی، هافبک ملی‌پوش بارسلونا معتقد است بیماری "تیتو ویلانووا"، سرمربی پیشین این تیم آبی و اناری‌ها را به هم نزدیک‌تر کرد و اتحاد آنها باعث شد آبی و اناری‌ها در فصلی تاریخی با رکورد 100 امتیاز قهرمان لالیگا شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیتو ویلانووا به دلیل سرطان قسمت عمده فصل 13-2012 را در بیمارستان و دور از نیمکت بارسا سپری کرد با این حال ژاوی سال گذشته را سال بسیار خوب می‌‍داند و نکات مثبت بیماری ویلانووا را بیان می‌کند.

ژاوی در گفتگو با وب سایت فیفا گفت: سال 2013 سال بسیار خوبی بود. ما در نیمه نهایی لیگ قهرمانان و کوپا دل ری مقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید حذف شدیم. اما قهرمانی در لالیگا با در نظر گرفتن بیماری تیتو ویلانووا یک دستاورد بزرگ برای ما محسوب می‌شود.

ژاوی در ادامه افزود: بیماری ویلانووا ما را به هم نزدیک‌تر کرد و این انگیزه بالا را در ما به وجود آورد که با رکورد 100 امتیاز قهرمان لالیگا شویم. در کل سال 2013 با وجود پستی‌ها و بلندی‌هایش سال بسیار خوبی بود.

ویلانووا در آغاز فصل جدید رقابت‌های لالیگا جای خود را به جراردو مارتینو داد.

کد مطلب 2228347

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