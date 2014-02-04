به گزارش خبرگزاری مهر، تیتو ویلانووا به دلیل سرطان قسمت عمده فصل 13-2012 را در بیمارستان و دور از نیمکت بارسا سپری کرد با این حال ژاوی سال گذشته را سال بسیار خوب می‌‍داند و نکات مثبت بیماری ویلانووا را بیان می‌کند.

ژاوی در گفتگو با وب سایت فیفا گفت: سال 2013 سال بسیار خوبی بود. ما در نیمه نهایی لیگ قهرمانان و کوپا دل ری مقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید حذف شدیم. اما قهرمانی در لالیگا با در نظر گرفتن بیماری تیتو ویلانووا یک دستاورد بزرگ برای ما محسوب می‌شود.

ژاوی در ادامه افزود: بیماری ویلانووا ما را به هم نزدیک‌تر کرد و این انگیزه بالا را در ما به وجود آورد که با رکورد 100 امتیاز قهرمان لالیگا شویم. در کل سال 2013 با وجود پستی‌ها و بلندی‌هایش سال بسیار خوبی بود.

ویلانووا در آغاز فصل جدید رقابت‌های لالیگا جای خود را به جراردو مارتینو داد.