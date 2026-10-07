اجرای ۴۲ هزار نفرروز اردوی جهادی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند با تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال بسیج سازندگی لرستان، اظهار کرد: کاهش محرومیت و حل مسائل مردم از اولویت‌های بسیج سازندگی است و در همین راستا تلاش شد با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، خدمات هدفمند و تخصصی در مناطق مختلف استان ارائه شود.

شاداب‌سازی ۲۸۸ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان

وی با اشاره به توجه ویژه گروه‌های جهادی به حوزه آموزش و پرورش افزود: در قالب «طرح شهید عجمیان»، عملیات شاداب‌سازی و بهسازی ۲۸۸ مدرسه و یک‌هزار و ۲۷۰ کلاس درس با مشارکت ۱۶۳ گروه جهادی و یک‌هزار و ۱۵۱ جهادگر انجام شد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان هدف از اجرای این طرح را بهسازی محیط مدارس و فراهم کردن فضای مناسب‌تر برای تحصیل و حضور دانش‌آموزان عنوان کرد.

آبرسانی به ۳۳ روستا و اجرای ۵۹ پروژه آب کشاورزی

خلفوند در ادامه به اقدامات زیرساختی بسیج سازندگی در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: در حوزه آبرسانی، ۳۳ روستا در قالب ۶ مجتمع آبرسانی از آب پایدار بهره‌مند شدند.

وی افزود: همچنین ۵۹ پروژه در حوزه آب کشاورزی در قالب طرح «آبخیز تا جالیز» اجرا شد و ۸۸ هزار مترمربع پروژه آسفالت نیز در حوزه‌های مختلف به مرحله اجرا رسید.

به گفته مسئول بسیج سازندگی لرستان، این پروژه‌های آسفالت شامل راه‌های روستایی و بین مزارع، گلزارهای شهدا و محوطه پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بوده است.

ارائه بیش از ۸ هزار خدمت پزشکی در اردوهای جهادی

خلفوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت اظهار کرد: با مشارکت بسیج جامعه پزشکی، ۲۱ اردوی جهادی با حضور ۳۸ گروه برگزار شد که طی آن بیش از ۸ هزار خدمت پزشکی به مردم ارائه شد.

وی همچنین از برپایی یک بیمارستان صحرایی در راستای ارائه خدمات درمانی به مناطق هدف خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت گروه‌های تخصصی پزشکی یکی از محورهای مهم خدمت‌رسانی جهادی به مردم مناطق کم‌برخوردار است.

واکسیناسیون بیش از ۹۳ هزار قطعه طیور و ۱۶ هزار رأس دام

مسئول بسیج سازندگی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جهادی در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این حوزه ۲۲ اردوی جهادی برای خدمت‌رسانی به دامداران و مرغداران برگزار شد.

خلفوند افزود: در جریان این اردوها، ۹۳ هزار و ۴۰۰ قطعه طیور واکسینه و ۱۶ هزار و ۳۰۰ رأس دام نیز واکسیناسیون شدند؛ همچنین ۳۴ هزار مترمربع از جایگاه‌های دام سمپاشی شد.

توزیع بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار وعده غذای گرم

وی با تشریح عملکرد بسیج سازندگی لرستان در حوزه خدمات مؤمنانه، این اقدامات را جلوه‌ای از همدلی مردم و جهادگران دانست و گفت: در شش‌ماهه نخست سال یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۶۷۱ پرس غذای گرم میان نیازمندان توزیع شده است.

مسئول بسیج سازندگی لرستان ادامه داد: در این مدت ۴۶ هزار و ۱۹۵ بسته معیشتی نیز توزیع و ۱۰ هزار و ۷۷۷ مورد خدمت بهداشتی به جامعه هدف ارائه شد.

بازسازی ۲۶۸ واحد مسکونی محرومان

خلفوند با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات مؤمنانه اظهار کرد: طی شش‌ماهه نخست سال، سه‌هزار و ۵۰۸ بسته لوازم‌التحریر توزیع و ۲۶۸ واحد مسکونی محرومان نیز بازسازی و مرمت شد.

وی افزود: در همین مدت ۱۶۰ سری جهیزیه و ۹۶۰ قلم لوازم و اقلام خانگی در میان خانواده‌های نیازمند توزیع و زمینه آزادی ۱۱ زندانی نیز فراهم شد.

خدمت‌رسانی هدفمند با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی

مسئول بسیج سازندگی لرستان با تأکید بر نقش خیران و ظرفیت‌های مردمی در اجرای این برنامه‌ها تصریح کرد: تمامی این اقدامات با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و مشارکت خیران انجام شده است.

خلفوند خاطرنشان کرد: رویکرد بسیج سازندگی همچنان بر خدمت‌رسانی هدفمند، محرومیت‌زدایی و حل مسائل مردم در مناطق کم‌برخوردار استان استوار است و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و مشارکت مردمی در این مسیر ادامه خواهد داشت.