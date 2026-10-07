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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

اجرای ۴۲ هزار نفرروز اردوی جهادی در لرستان

اجرای ۴۲ هزار نفرروز اردوی جهادی در لرستان

خرم‌آباد- مسئول بسیج سازندگی لرستان از اجرای ۴۲ هزار نفرروز اردوی جهادی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند با تشریح عملکرد شش‌ماهه نخست سال بسیج سازندگی لرستان، اظهار کرد: کاهش محرومیت و حل مسائل مردم از اولویت‌های بسیج سازندگی است و در همین راستا تلاش شد با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، خدمات هدفمند و تخصصی در مناطق مختلف استان ارائه شود.

شاداب‌سازی ۲۸۸ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان

وی با اشاره به توجه ویژه گروه‌های جهادی به حوزه آموزش و پرورش افزود: در قالب «طرح شهید عجمیان»، عملیات شاداب‌سازی و بهسازی ۲۸۸ مدرسه و یک‌هزار و ۲۷۰ کلاس درس با مشارکت ۱۶۳ گروه جهادی و یک‌هزار و ۱۵۱ جهادگر انجام شد.

مسئول بسیج سازندگی لرستان هدف از اجرای این طرح را بهسازی محیط مدارس و فراهم کردن فضای مناسب‌تر برای تحصیل و حضور دانش‌آموزان عنوان کرد.

آبرسانی به ۳۳ روستا و اجرای ۵۹ پروژه آب کشاورزی

خلفوند در ادامه به اقدامات زیرساختی بسیج سازندگی در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: در حوزه آبرسانی، ۳۳ روستا در قالب ۶ مجتمع آبرسانی از آب پایدار بهره‌مند شدند.

وی افزود: همچنین ۵۹ پروژه در حوزه آب کشاورزی در قالب طرح «آبخیز تا جالیز» اجرا شد و ۸۸ هزار مترمربع پروژه آسفالت نیز در حوزه‌های مختلف به مرحله اجرا رسید.

به گفته مسئول بسیج سازندگی لرستان، این پروژه‌های آسفالت شامل راه‌های روستایی و بین مزارع، گلزارهای شهدا و محوطه پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بوده است.

ارائه بیش از ۸ هزار خدمت پزشکی در اردوهای جهادی

خلفوند با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت اظهار کرد: با مشارکت بسیج جامعه پزشکی، ۲۱ اردوی جهادی با حضور ۳۸ گروه برگزار شد که طی آن بیش از ۸ هزار خدمت پزشکی به مردم ارائه شد.

وی همچنین از برپایی یک بیمارستان صحرایی در راستای ارائه خدمات درمانی به مناطق هدف خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت گروه‌های تخصصی پزشکی یکی از محورهای مهم خدمت‌رسانی جهادی به مردم مناطق کم‌برخوردار است.

واکسیناسیون بیش از ۹۳ هزار قطعه طیور و ۱۶ هزار رأس دام

مسئول بسیج سازندگی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات جهادی در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این حوزه ۲۲ اردوی جهادی برای خدمت‌رسانی به دامداران و مرغداران برگزار شد.

خلفوند افزود: در جریان این اردوها، ۹۳ هزار و ۴۰۰ قطعه طیور واکسینه و ۱۶ هزار و ۳۰۰ رأس دام نیز واکسیناسیون شدند؛ همچنین ۳۴ هزار مترمربع از جایگاه‌های دام سمپاشی شد.

توزیع بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار وعده غذای گرم

وی با تشریح عملکرد بسیج سازندگی لرستان در حوزه خدمات مؤمنانه، این اقدامات را جلوه‌ای از همدلی مردم و جهادگران دانست و گفت: در شش‌ماهه نخست سال یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۶۷۱ پرس غذای گرم میان نیازمندان توزیع شده است.

مسئول بسیج سازندگی لرستان ادامه داد: در این مدت ۴۶ هزار و ۱۹۵ بسته معیشتی نیز توزیع و ۱۰ هزار و ۷۷۷ مورد خدمت بهداشتی به جامعه هدف ارائه شد.

بازسازی ۲۶۸ واحد مسکونی محرومان

خلفوند با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات مؤمنانه اظهار کرد: طی شش‌ماهه نخست سال، سه‌هزار و ۵۰۸ بسته لوازم‌التحریر توزیع و ۲۶۸ واحد مسکونی محرومان نیز بازسازی و مرمت شد.

وی افزود: در همین مدت ۱۶۰ سری جهیزیه و ۹۶۰ قلم لوازم و اقلام خانگی در میان خانواده‌های نیازمند توزیع و زمینه آزادی ۱۱ زندانی نیز فراهم شد.

خدمت‌رسانی هدفمند با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی

مسئول بسیج سازندگی لرستان با تأکید بر نقش خیران و ظرفیت‌های مردمی در اجرای این برنامه‌ها تصریح کرد: تمامی این اقدامات با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و مشارکت خیران انجام شده است.

خلفوند خاطرنشان کرد: رویکرد بسیج سازندگی همچنان بر خدمت‌رسانی هدفمند، محرومیت‌زدایی و حل مسائل مردم در مناطق کم‌برخوردار استان استوار است و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و مشارکت مردمی در این مسیر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6970697

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