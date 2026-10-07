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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

رحمتی: ۲۸ هزار مأموریت اورژانس در خراسان شمالی انجام شد

رحمتی: ۲۸ هزار مأموریت اورژانس در خراسان شمالی انجام شد

بجنورد- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی از انجام بیش از ۲۸ هزار مأموریت اورژانسی در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رحمتی با وبدا با اشاره به عملکرد اورژانس در نیمه نخست امسال اظهار کرد: طی این مدت، بیش از ۲۱ هزار مأموریت غیرتصادفی و بیش از ۷ هزار مأموریت تصادفی توسط نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی انجام شده است.

رحمتی با اشاره به توسعه و استفاده از ظرفیت‌های مختلف در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال، ۱۹ مأموریت هوایی توسط اورژانس انجام شده و همچنین بیش از ۱۵۰۰ مأموریت توسط موتورلانس‌ها به ثبت رسیده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: در این مدت، ۳۷ مورد احیای قلبی ریوی (CPR) موفق توسط نیروهای اورژانس انجام شده است که بیانگر اهمیت سرعت عمل و حضور به‌موقع تیم‌های فوریت‌های پزشکی در صحنه حوادث و شرایط اورژانسی است.

وی با اشاره به فعالیت موتورلانس‌ها در شهرهای استان گفت: در حال حاضر ۵ دستگاه موتورلانس در بجنورد و ۲ دستگاه در شیروان فعال است و با توجه به شرایط خاص شهری و وجود ترافیک، میزان استفاده از این ناوگان برای دسترسی سریع‌تر به بیماران و مصدومان، روندی رو به افزایش دارد.

رحمتی همچنین از فعالیت ۷۰ پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای در سطح استان خبر داد و گفت: ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی علاوه بر آمبولانس‌ها، به یک فروند بالگرد اورژانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز مجهز است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تماس سریع با اورژانس ۱۱۵ در زمان وقوع حوادث و شرایط اضطراری، از مردم خواست که در صورت وقوع حادثه، پیش از انجام هر اقدامی با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند تا کارشناسان مرکز فوریت‌های پزشکی، راهنمایی‌های لازم را ارائه کرده و نزدیک‌ترین تیم امدادی را به محل اعزام کنند.

کد مطلب 6970682

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