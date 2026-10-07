رحمتی: ۲۸ هزار مأموریت اورژانس در خراسان شمالی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی رحمتی با وبدا با اشاره به عملکرد اورژانس در نیمه نخست امسال اظهار کرد: طی این مدت، بیش از ۲۱ هزار مأموریت غیرتصادفی و بیش از ۷ هزار مأموریت تصادفی توسط نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی انجام شده است.

رحمتی با اشاره به توسعه و استفاده از ظرفیت‌های مختلف در ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال، ۱۹ مأموریت هوایی توسط اورژانس انجام شده و همچنین بیش از ۱۵۰۰ مأموریت توسط موتورلانس‌ها به ثبت رسیده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: در این مدت، ۳۷ مورد احیای قلبی ریوی (CPR) موفق توسط نیروهای اورژانس انجام شده است که بیانگر اهمیت سرعت عمل و حضور به‌موقع تیم‌های فوریت‌های پزشکی در صحنه حوادث و شرایط اورژانسی است.

وی با اشاره به فعالیت موتورلانس‌ها در شهرهای استان گفت: در حال حاضر ۵ دستگاه موتورلانس در بجنورد و ۲ دستگاه در شیروان فعال است و با توجه به شرایط خاص شهری و وجود ترافیک، میزان استفاده از این ناوگان برای دسترسی سریع‌تر به بیماران و مصدومان، روندی رو به افزایش دارد.

رحمتی همچنین از فعالیت ۷۰ پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای در سطح استان خبر داد و گفت: ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی خراسان شمالی علاوه بر آمبولانس‌ها، به یک فروند بالگرد اورژانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز مجهز است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تماس سریع با اورژانس ۱۱۵ در زمان وقوع حوادث و شرایط اضطراری، از مردم خواست که در صورت وقوع حادثه، پیش از انجام هر اقدامی با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند تا کارشناسان مرکز فوریت‌های پزشکی، راهنمایی‌های لازم را ارائه کرده و نزدیک‌ترین تیم امدادی را به محل اعزام کنند.