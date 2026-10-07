دفاع از پروپوزال رساله دکتری یادگیری ماشین کوانتومی در علم و فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، پروپوزال رساله دکتری آرش جنتی دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر این دانشگاه، با عنوان «چارچوب هیبریدی تطبیقی برای تجمیع چند کرنل کوانتومی مبتنی بر همترازی و مکمل بودن کرنل‌ها در یادگیری ماشین کوانتومی» با راهنمایی محمدجواد شایگان‌فرد با موفقیت دفاع شد.

این پژوهش در حوزه یادگیری ماشین کوانتومی (Quantum Machine Learning) تعریف شده و بر توسعه چارچوبی برای ترکیب و تجمیع چند کرنل کوانتومی تمرکز دارد. ایده اصلی پژوهش، بهره‌گیری همزمان از قابلیت‌های چند کرنل به‌جای اتکا به یک کرنل منفرد است؛ رویکردی که می‌تواند امکان سازگاری بهتر مدل‌های یادگیری ماشین با ویژگی‌ها و ساختارهای متفاوت داده را بررسی کند.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که یادگیری ماشین کوانتومی در مرز میان دو حوزه نوظهور هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی قرار دارد. در این حوزه، پژوهشگران به دنبال بررسی این موضوع هستند که چگونه می‌توان از ویژگی‌های محاسبات کوانتومی در طراحی روش‌های جدید یادگیری و پردازش داده بهره گرفت.

دفاع از این پروپوزال، یکی از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ در زمینه فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده ورود مطالعات دانشگاه به یکی از حوزه‌های پژوهشی نوظهور در تقاطع علوم کامپیوتر و فناوری‌های کوانتومی است.

لازم به تأکید است که این مرحله، دفاع از پروپوزال رساله دکتری است و نتایج نهایی پژوهش پس از انجام مراحل اجرایی، پیاده‌سازی و ارزیابی‌های تجربی قابل قضاوت خواهد بود.