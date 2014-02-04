بارش برف مدارس قم را به تعطیلی کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان قم مدارس نوبت صبح این استان در تمامی مقاطع ابتدایی و متوسطه تعطیل است.



همچنین به علت تداوم بارش برف مدارس کلیه مقاطع تحصیلی نوبت بعد از ظهر استان قم نیز تعطیل است.



یادآور می شود به علت بارش برف که از روز یک شنبه در این استان آغاز شده است مدارس استان قم در روز یک شنبه نیز تعطیل شد.



بر اساس پیش بینی هواشناسی قم بارش برف تا فردا چهارشنبه ادامه خواهد داشت و فردا مردم قم دمای منفی 10 درجه را تجربه خواهند کرد.



بارش برف در حال حاضر همچنان ادامه دارد.