مدارس ابتدایی شهر ورامین در نوبت عصر تعطیل شد

<p> مجتبی عرب عامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف و لغزندگی معابر و امکان ایجاد مشکلات متعدد برای دانش آموزان مقطع ابتدایی، مسئولین آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با هماهنگی لازم با اداره کل آموزش و پرورش مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهر ورامین در نوبت عصر را تعطیل کند.</p> <p> رییس اداره آموزش و پرورش ورامین افزود: از دانش آموزان و خانواده های این عزیزان درخواست می شود که در مورد تعطیلی و یا عدم تعطیلی مدارس فقط به خبرهای رسانه ملی و خبرگزاری های معتبر توجه کرده و از توجه به شایعات خودداری کنند.</p> <p> وی ادامه داد: در مورد تعطیلی و یا عدم تعطیلی مدارس در روز چهارشنبه هنوز تصمیمی گرفته نشده است و اگر تصمیم جدیدی از سوی آموزش و پرورش گرفته شود، قطعا از رسانه ملی اعلام خواهد شد.</p> <p> این مسئول اضافه کرد: مدارس راهنمایی و دبیرستانی این شهرستان تعطیل نیستند و دانش اموزان این مقاطع باید در کلاس درس حاضر شوند.</p> <p> بر اساس این گزارش در حال حاضر برف در این نقاط در حال باریدن است و دمای هوا در جنوبشرق استان تهران همچنان سرد است به طوری که در برخی مناطق دما به منفی هشت درجه سانتیگراد رسیده و هم اکنون مردم شهرستان های استان تهران یکی از سردترین روزهای سال در چند سال گذشته را تجربه می کنند.</p>

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