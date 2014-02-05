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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۵۱

هفته بیستم لیگ برتر والیبال؛

میزان خراسان بازی بزرگ هفته برابر کاله را برد

میزان خراسان بازی بزرگ هفته برابر کاله را برد

تیم والیبال میزان خراسان در حساس ترین دیدار هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر والیبال برابر مدافع عنوان قهرمانی به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حساس ترین دیدار هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر والیبال را تیم‌های میزان خراسان و کاله آمل برگزار کردند. در این بازی که عصر امروز چهارشنبه در سالن مهران مشهد برگزار شد تیم میزان با نتیجه 3 بر یک از سد مدافع عنوان قهرمانی گذشت و جایگاه خود را در رده سوم جدول رده‌بندی تثبیت کرد.

شاگردان جبار قوچان‌نژاد در این بازی ست های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات 25 بر 17، 25 بر 20 و 25 بر 21 برنده شدند و تنها ست دوم را 25 بر 20 واگذار کردند. تیم میزان با کسب این برد 40 امتیازی شد و جایگاه خود را در رده سوم جدول رده‌بندی تثبیت کرد.

کد مطلب 2230219

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