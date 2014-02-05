میزان خراسان بازی بزرگ هفته برابر کاله را برد

به گزارش خبرنگار مهر، حساس ترین دیدار هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر والیبال را تیم‌های میزان خراسان و کاله آمل برگزار کردند. در این بازی که عصر امروز چهارشنبه در سالن مهران مشهد برگزار شد تیم میزان با نتیجه 3 بر یک از سد مدافع عنوان قهرمانی گذشت و جایگاه خود را در رده سوم جدول رده‌بندی تثبیت کرد.

شاگردان جبار قوچان‌نژاد در این بازی ست های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازات 25 بر 17، 25 بر 20 و 25 بر 21 برنده شدند و تنها ست دوم را 25 بر 20 واگذار کردند. تیم میزان با کسب این برد 40 امتیازی شد و جایگاه خود را در رده سوم جدول رده‌بندی تثبیت کرد.