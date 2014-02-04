همراهی شهرام ناظری با پسرش در سمفونی رومی/ «بُعد یازدهم» حافظ ناظری منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،«بُعد یازدهم» اثر شماره یک «سمفونی رومی» است که «حافظ ناظری» زمانی در حدود ده سال برای ساخت و تولید آن وقت صرف کرده است. این آلبوم با تکمیل مراحل تولید و ساخت آن در آستانه انتشار جهانی قرار دارد.

«سمفونی رومی» نام پروژه جدید حافظ ناظری است که در ادوار مختلف آن سعی دارد با ترکیب موسیقی ملی ایران و موسیقی کلاسیک غرب، گونه جدیدی از موسیقی را معرفی کند و به نوعی می توان نام«موسیقی فراکلاسیک ایرانی» را روی آن گذاشت. این در حالی است که شهرام ناظری خواننده صاحب نام موسیقی ایرانی نیز در اجرای تعدادی از قطعات آوازی پروژه در کنار پسرش حضور داشته است.

حافظ ناظری با اشاره به جزییات بیشتر تولید این پروژه موسیقایی گفت: واژه سمفونی به عنوان سمبل فرهنگ موسیقایی غرب برگرفته از واژه سمفونیا و مولانا به عنوان اسطوره و سمبل فرهنگ مشرق زمین است. با وجود اینکه ماهیت و ساختار اصلی این گونه جدید موسیقی بر پایه اصالتهای موسیقی ملی ایران است، از لحاظ ارکستراسیون، هارمونی، الگوهای ریتمیک و ترکیبات ملودیک و همنوایی، با آن متفاوت است. این موسیقی نه کاملا شرقی است و نه کاملا غربی . این پروژه در واقع همخوانی بسیاری با فلسفه فکری مولانا برای گسترش و ستایش وحدت، صلح، عشق و یگانگی میان انسانها از نژادها و فرهنگهای مختلف دارد.

وی معتقد است«بُعد یازدهم» اثری فراملی است که با صرف زمان 5 هزار ساعته و انجام مراحل ضبط در 6 کشور دنیا، فرصتی استثنایی را جهت معرفی فرهنگ کشورمان به جهانیان فراهم خواهد آورد.

این خواننده و نوازنده موسیقی ایرانی خاطر نشان کرد:خلاقیت، نوآوری و پایبندی به اصالت ها و سنت ها ارکان اصلی در پروژه سمفونی رومی را تشکیل می دهند. البته در اجرای اثر شماره یک این مجموعه، از ساز تکامل یافته سه تار به همراه ترکیبی از سازهای کوبه ای ایرانی، تبلا و کوزه هندی در کنار ویولا، ویلنسل، سازهای کوبه ای غربی و گروه کر استفاده کرده ایم.

حافظ ناظری یادگیری موسیقی را از سه سالگی نزد پدرش استاد «شهرام ناظری» آغاز کرد. او نوازنده توانای سه تار و دف می‌باشد و سازی هم با الهام از ساز سه تار و به نام حافظ (با الهام از نام حافظ شیرازی) ساخته‌است. او فارغ التحصیل رشته آهنگسازی و رهبری ارکستر از کشورآمریکاست

«شور رومی» (مولویه)، سه تار نوازی در کنسرت۷۷ ، دف نوازی در اثر آواز اساطیرو دف نوازی در اثر حیرانی آثاری هستند که تاکنون از حافظ ناظری ارائه شده است.