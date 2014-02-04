6 نفر در استان مرکزی دچار مسموميت با گاز منوكسيد كربن شدند

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان مركزي با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حادثه اول در روستاي ويسمه از توابع شهر فراهان و حادثه دوم در منطقه شهرصنعتي اراك اتفاق افتاد.

قنبر فراهاني گفت: در ساعت 17 و 50 دقيقه روز دوشنبه به مركز اطلاع رساني اورژانس فراهان اطلاع داده شد كه دو نفر در روستاي ويسمه دچار مسموميت با گاز منوكسيدكربن شده اند كه همكاران ما بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و بعد از رسيدن به محل حادثه بر بالين مصدومين حاضر شدند و به آنها خدمات اورژانس پيش بيمارستاني ( اكسيژن درماني، رگ گيري و سرم تراپي و... )را ارائه نمودند.

وی اذعان داشت: نيم ساعت بعد هم در ساعت 18:20 دقيقه به مركز اطلاع رساني اورژانس اراك گزارش شد در منطقه شهر صنعتي يك خانواده چهار نفره دچار مسموميت با گاز بسيار خطرناك منوكسيدكربن شده اند كه همكاران پايگاه شهرصنعتي به محل حادثه اعزام شدند و مشاهده نمودند كه هر چهار نفر دچار مسموميت با اين گاز شده اند كه بلافاصله اقدامات اورژانس پيش بيمارستاني را دريافت نمودند و سه نفر از مسمومين حادثه به بيمارستان حضرت ولي عصر(عج) منتقل شدند و يك نفر از آنها با توجه به نوع مسموميت و علائم همراه درمان در محل شد.

توجه به نکات ایمنی درصد مسموميت ها را كاهش می دهد

فراهاني بيان داشت: توجه به استانداردها و نكات ايمني لازم در نصب دودكش آبگرمكن و بخاري هاي گازي مي تواند درصد مسموميت ها با گاز منوكسيد كربن را به طور قابل توجهي كاهش دهد.

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي استان مركزي از نشانه‌هاي مسموميت با گاز منواكسيد كربن در وهله اول سردرد همراه با احساس سنگيني و در صورت عدم اكسيژن رساني مناسب گيجي، تهوع، استفراغ، سوزش شديد در ناحيه چشم و گلو، احساس گرفتگي و درد شديد در قفسه سينه، تشنج و احساس آشفتگي، تحريك‌پذيري، ناتواني در تشخيص موقعيت و شرايط، كاهش هوشياري و اغما و مرگ عنوان کرد.

و ی اضافه کرد: در صورت مواجهه با مصدومان، سريعاً آنها را از محيط خارج كنيد، پس از خارج ساختن مصدوم از محيط آلوده، فوراً با اورژانس 115 تماس بگيريد، علائم حياتي مصدومان را كنترل كنيد و از باز بودن راه‌هاي هوايي مصدوم اطمينان حاصل نماييد.