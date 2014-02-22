واژگونی 3 خودرو 12 نفر را روانه بیمارستان کرد/ حریق مجتمع مسکونی اراک تلفات جانی نداشت

رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مركزي با اعلام این خبر گفت: حادثه اول در ساعت 15 و 40 دقيقه روز جمعه کیلومتر 50 محور اراک - قم برای سرنشینان یک خودوری پژو 206 اتفاق افتاد كه بلافاصله يك واحد امدادي اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شد و بعد از رسيدن به محل حادثه به چهار سرنشين خودرو خدمات اورژانس پيش بيمارستاني را ارائه نمودند و مصدومان حادثه را به بيمارستان حضرت ولي عصر(عج) منتقل كردند.

قنبر فراهانی با اشاره به حادثه دوم اظهارداشت: این حادثه واژگونی نیز برای يك دستگاه خودرو پژو 206 در كيلومتر 60 همین محور در ساعت 16:54 دقيقه روز جمعه اتفاق افتاد كه واحد امدادي اورژانس 115( پايگاه خيرآباد) بعد از رسيدن به محل حادثه مشاهده كردند دو تن از سرنشينان خودرو دچار مصدوميت شده اند كه ضمن امداد رساني به مصدومان حادثه آنها را به بيمارستان حضرت وليعصر(عج)انتقال دادند.

وی با اشاره به حادثه واژگونی شش نفر از شرنشینان محور دلیجان – میمه اظهارداشت: بر اثر این واژگونی دستگاه خودرو پراید شش نفر مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

فراهانی با اشاره به اینکه این حادثه نیز در روز جمعه روی داد گفت: بعد از دریافت گزارش حادثه توسط مرکز اطلاع رسانی اورژانس دلیجان واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی 115 به محل حادثه اعزام شدند که بعد از رسیدن بر بالین مصدومان و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی مصدومان حادثه را به بیمارستان شهر دلیجان منتقل کردند.

حریق در یک مجتمع مسکونی اراک بدون تلفات جانی

وی به حادثه حریق در یک مجتمع مسکونی در اراک اشاره کرد و گفت: در ساعت 1:15 دقیقه بامداد روز جمعه مورخ به مرکز اطلاع رسانی اورژانس اراک گزارش شد که (پشت بیمارستان امیر کبیر) دچار آتش سوزی شده است که بلافاصله بعد از دریافت گزارش حادثه با توجه به وسعت آتش سوزی سه واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی 115 اراک جهت امداد رسانی به مصدومان احتمالی حادثه در محل حادثه مستقر شدند و تا زمانی آتش توسط پرسنل آتش نشانی مهار شد(یک ساعت بعد) در محل حضور فعال داشتند.

رئیس مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مركزي تصریح کرد: این حریق تلفات جانی در بر نداشته است و تعدادی از حاضرین در صحنه که در اثر استشاق دود حاصل آتش سوزی دچار مشکلات تنفسی شده بودند در محل درمان شدند و یک نفر هم به بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) منتقل شد.