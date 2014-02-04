به گزارش خبرنگار مهر، پس از دیدار تیم های فوتبال استقلال و مس در چارچوب مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی که با برتری 2 بر یک تیم مس به پایان رسید، در یک اتفاق عجیب اتوبوسی که قرار بود برای انتقال بازیکنان در ورزشگاه آزادی حاضر باشد به آزادی نرسید تا بازیکنان این تیم در رختکن باقی بمانند و منتظر رسیدن تاکسی های تلفنی و سایر وسایل نقلیه باشند.