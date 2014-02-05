هلال احمر خراسان جنوبی به 90 حادثه دیده خدمات رسانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم شهریاری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امداد گران و نجاتگران هلال احمر استان 12 حادثه را طی 24 ساعت گذشته امداد رسانی کرده اند، اظهارکرد: از اين تعداد حادثه پنج حادثه برف و كولاك و هفت مورد حوادث جاده‌اي بوده است.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي با بيان اينكه كل حادثه ديدگان در اين حوادث 90 نفر بوده‌اند، افزود: از اين تعداد حادثه ديده 72 نفر در برف و كولاك و 18 نفر جاده‌اي دچار حادثه شده‌اند.

وی با اشاره به اعزام 16 تیم امدادی برای کمک به حادثه دیدگان افزود: در قالب این تیمها 71 نفر نيروي عملياتي شامل امدادگر و نجاتگر به ماموریت اعزام شدند.

شهریاری با اشاره به انجام شش مورد عملیات رها سازی توسط امداد گران و نجات گران هلال احمر استان، تصریح کرد: امدادگران و نجاتگران هلال احمر استان به منظور پوشش به موقع امدادي به حوادث در حالت آماده باش كامل به سر مي برند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان خراسان جنوبی بیان داشت: 18 پایگاه امداد جاده ای هلال احمر با 55 دستگاه خودرو سبک وسنگین مجهز به تمامی امکانات آماده خدمت رسانی به مسافران و حادثه دیدگان هستند.

وی ادامه داد: در کلیه پایگاه ها اتاق اسکان برای مسافرین که گرفتار سرما و برف شود پیش بینی شده است.

شهریاری اظهار داشت: جمعیت هلال احمر در تمامی نقاط حادثه خیز و پایگاه های ثابت وسیار حضور و به مسافران خدمات رسانی خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر به سامانه 112 این جمعیت اشاره کرد و عنوان کرد: این سامانه جایگزین سامانه 147 شده است که در هر نقطه از کشور بدون کد می توانند به صورت شبانه روزی تماس بگیرندو خدمات هلال احمر استفاده کنند.

شهریاری افزود: این سامانه در هرنقطه که تلفن همراه آنتن دهی داشته باشد بدون نیاز به سیم کارت می توان ارتباط با جمعیت هلال احمر برقرار و اطلاعات دقیق از حوادث و مجروین داشته باشد.