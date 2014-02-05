حضور در راهپیمایی 22 بهمن به منزله حضور در سنگر اسلام است/ دعوت از خانواده ها برای حضور در راهپیمایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن تقی‌ زاده ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی راهپیمایی روز 22 بهمن اظهار داشت: حضور در راهپیمایی 22 بهمن توطئه های دشمن را خنثی می کند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها در اطلاع رسانی برای برگزاری باشکوه راهپیمایی افزود: رسانه ها در اطلاع رسانی برای برگزاری باشکوه راهپیمایی تاثیر بسزایی دارند و بر همین اساس باید تمام تلاش خود را در این خصوص بکار گیرند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی به زمان راهپیمایی روز 22 دبهمن اشاره کرد و گفت: راهپیمایی این روز ساعت 10 صبح از محل های مشخص شده شروع و ساعت 12 به اتمام می رسد و پس از آن اقامه نماز در مصلی اعظم امام خمینی (ره) و مساجد نزدیک به محل راهپیمایی اقامه می شود.

حجت‌الاسلام تقی زاده ادامه داد: سخنرانی، اجرای سرود انقلابی توسط دانش آموزان و قرائت قطعنامه از مهم ترین برنامه های راهپیمایی روز 22 بهمن است.

وی سازماندهی راهپیمایی از محل های مشخص تا جایگاه سخنرانی را وظیفه اصلی سپاه و بسیج دانست و گفت: نیروهای بسیج افراد را از محل های مشخص شده تا جایگاه سازماندهی کنند.

حجت‌الاسلام تقی زاده از آموزش و پرورش خواستار شد تا برای برگزاری باشکوه روز راهپیمایی دانش آموزان را به صحنه بیاورند.

وی افزود: شرکت واحد اتوبوسرانی استان با همکاری منظم خود افراد را در سریع ترین زمان به جایگاه سخنرانی راهپیمایی هدایت کنند.

حجت‌الاسلام تقی زاده همچنین ایجاد ایستگاه های نقاشی، اجرای برنامه کودک و نوجوان را در مسیرهای راهپیمایی برای نشاط مردم موثر دانست.