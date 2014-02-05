  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

سرپرست جدید صندوق رفاه :

دانشگاهها از نظر رسیدگی خدمات رفاهی نیازسنجی می شوند

دانشگاهها از نظر رسیدگی خدمات رفاهی نیازسنجی می شوند

سرپرست جدید صندوق رفاه دانشجویان گفت: دانشگاههای ما از نظر رسیدگی خدمات رفاهی یکسان نیستند و باید نیازسنجی شوند تا با اصلاح آسیب ها، کاستی ها رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تودیع و معارفه رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با حضور دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان بعدازظهر امروز در محل صندوق رفاه دانشجویان برگزار شد و دکتر ناصر مطیعی سرپرست جدید صندوق رفاه دانشجویان گفت: سرمایه گذاری در حوزه دانشجویی و دانشگاه به نوعی آینده کشور را رقم می زند.

وی تاکید کرد: رسالت صندوق رفاه رسالتی بسیار سنگین و خطیر است. امروزه صندوق رفاه بسترساز فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها است.

سرپرست جدید صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: صندوق رفاه زمینه را برای دانشجو فراهم می کند و اگر صندوق خوابگاه و غذای نامناسبی به دانشجو ارائه دهد تعادل روحی و روانی وی بهم می ریزد و در این شرایط بهترین اساتید نیز تاثیری در ارتقاء علمی او نخواهند داشت. پس تامین این ابزار برعهده صندوق رفاه است.

وی گفت: هر کسی در کشور به صندوق رفاه دانشجویان کمک کند به اهداف عالی نظام و آرمانهای حضرت امام (ره) کمک کرده است و هر کسی بر سر راه صندوق مانع ایجاد کند بر سر راه اعتلای علمی و آموزشی کشور مانع ایجاد کرده است.

مطیعی تاکید کرد: مسیر آینده ما مسیر خدمت رسانی است و باید از تمام ظرفیت های داخل و بیرون صندوق استفاده کنیم.

وی ادامه داد: برنامه کاری من انجام وظیفه در چارچوب قانون و بر پایه اساسنامه صندوق، مصوبات هیات امنا، قوانین مجلس و دستورالعمل مراجع ذیربط قرار می گیرد. برنامه من در یک کلام قانون مداری است و با تمام نهادهای سازنده که می توانند صندوق را در انجام ماموریت ها یاری کنند تعامل خواهیم داشت.

سرپرست جدید صندوق رفاه دانشجویان گفت: قصد ورود به هیچ نوع رقابت برای تامین منافع دانشجویان نداریم و با مجموعه نهادهای کمک کننده همه در یک جبهه هستیم.

مطیعی برنامه خود را فعالیت بر اساس شفافیت عنوان کرد و گفت: چون بیشتر ماهیت فعالیت های صندوق رفاه دانشجویی مالی است بنابراین باید از شفافیت لازم برخوردار باشد.

وی از دیگر برنامه های خود تکیه بر سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیت خیرین اشاره کرد و افزود: دانشگاههای ما از نظر رسیدگی خدمت رفاهی یکسان نیستند بنابراین دانشگاه نیازمند ارزیابی و نیاز سنجی هستند که این جزو اولویت های کاری من است که با اصلاح این موارد کارستی ها رفع شود.

کد مطلب 2230100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها