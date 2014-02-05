دانشگاهها از نظر رسیدگی خدمات رفاهی نیازسنجی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تودیع و معارفه رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با حضور دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان بعدازظهر امروز در محل صندوق رفاه دانشجویان برگزار شد و دکتر ناصر مطیعی سرپرست جدید صندوق رفاه دانشجویان گفت: سرمایه گذاری در حوزه دانشجویی و دانشگاه به نوعی آینده کشور را رقم می زند.

وی تاکید کرد: رسالت صندوق رفاه رسالتی بسیار سنگین و خطیر است. امروزه صندوق رفاه بسترساز فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها است.

سرپرست جدید صندوق رفاه دانشجویان ادامه داد: صندوق رفاه زمینه را برای دانشجو فراهم می کند و اگر صندوق خوابگاه و غذای نامناسبی به دانشجو ارائه دهد تعادل روحی و روانی وی بهم می ریزد و در این شرایط بهترین اساتید نیز تاثیری در ارتقاء علمی او نخواهند داشت. پس تامین این ابزار برعهده صندوق رفاه است.

وی گفت: هر کسی در کشور به صندوق رفاه دانشجویان کمک کند به اهداف عالی نظام و آرمانهای حضرت امام (ره) کمک کرده است و هر کسی بر سر راه صندوق مانع ایجاد کند بر سر راه اعتلای علمی و آموزشی کشور مانع ایجاد کرده است.

مطیعی تاکید کرد: مسیر آینده ما مسیر خدمت رسانی است و باید از تمام ظرفیت های داخل و بیرون صندوق استفاده کنیم.

وی ادامه داد: برنامه کاری من انجام وظیفه در چارچوب قانون و بر پایه اساسنامه صندوق، مصوبات هیات امنا، قوانین مجلس و دستورالعمل مراجع ذیربط قرار می گیرد. برنامه من در یک کلام قانون مداری است و با تمام نهادهای سازنده که می توانند صندوق را در انجام ماموریت ها یاری کنند تعامل خواهیم داشت.

سرپرست جدید صندوق رفاه دانشجویان گفت: قصد ورود به هیچ نوع رقابت برای تامین منافع دانشجویان نداریم و با مجموعه نهادهای کمک کننده همه در یک جبهه هستیم.

مطیعی برنامه خود را فعالیت بر اساس شفافیت عنوان کرد و گفت: چون بیشتر ماهیت فعالیت های صندوق رفاه دانشجویی مالی است بنابراین باید از شفافیت لازم برخوردار باشد.

وی از دیگر برنامه های خود تکیه بر سرمایه اجتماعی و استفاده از ظرفیت خیرین اشاره کرد و افزود: دانشگاههای ما از نظر رسیدگی خدمت رفاهی یکسان نیستند بنابراین دانشگاه نیازمند ارزیابی و نیاز سنجی هستند که این جزو اولویت های کاری من است که با اصلاح این موارد کارستی ها رفع شود.