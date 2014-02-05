موجودی صندوق رفاه دانشجویان وارد بازار سرمایه گذاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بعد از ظهر امروز با حضور دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان در محل صندوق رفاه برگزار شد.

دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان در این مراسم گفت: ارتباط وسیعی بین حوزه صندوق دانشجویان و سازمان امور دانشجویان وجود دارد و این مجموعه را به یک خانواده بهم پیوسته تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: امور رفاهی و امور معیشتی دانشجویان در سالهای گذشته به همت همکاران صندوق رفاه دانشجویان مسیر مناسبی را پیدا کرده است. با این وجود نیازهای حوزه دانشجویی زیاد است و از طرفی نیز کمیت دانشجویان در حال افزایش است و توان ما با توجه به رشد کمی که وجود دارد پاسخگوی تمام نیازها نبوده بنابر این نیازمند همه نوع همکاری با نهادهای دیگر هستیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: باید با مقوله رفاه در دانشگاهها برخورد علمی تری داشته باشیم. باید وضعیت به گونه ای باشد که هر دانشجو شناخت دقیقی از وضعیت رفاهی خود داشته باشد. این می تواند یک موضوع پژوهشی باشد. دانشجو نیازمند کمک است ولی باید به صورت درست این کار انجام شود.

وی ادامه داد: علی رغم خدماتی که با این منابع کم به دانشگاهها ارائه می شود هنوز چگونگی استفاده از این حداقلها را یاد نگرفته یم که تمام اینها می تواند عرصه تحقیق و پژوهش باشد.

صدیقی یادآور شد: با امکانات خوبی که در این دوره ایجاد شده است این امکان را داریم که حداقل موجودی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم را وارد بازار سرمایه گذاری کرده و آن را افزایش دهیم. ضمن اینکه باید از حضور نخبگان در حوزه صندوق رفاه دانشجویی استفاده کنیم و با توجه به ایده های این نخبگان سرمایه صندوق را افزایش دهیم.

وی با اشاره به انتخاب مطیعی سرپرست جدید صندوق رفاه دانشجویان گفت: وزیر علوم از مطیعی شناخت دارد و با توجه به تحصیلات دکتر ناصر مطیعی که دکترای اقتصاد کشاورزی است می تواند به فعالیتهای صندوق رفاه دانشجویان کمک کند.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزرت علوم با اشاره به سابقه اجرایی دکتر مطیعی و تغییر و تحولات مدیریتی گفت: در تغییرات صورت گرفته بحث سلیقه نیست بلکه این تغییرات براساس خط و مشی ها صورت می گیرد. ضمن اینکه مرادیان رئیس سابق صندوق رفاه نیز دانشجوی دوره دکتری است که در نیمه دوره خود بسر می برد و نیاز است وظیفه آموزشی خود را به سرانجام برساند و با قوت بیشتر در خدمت نظام باشد.

صدیقی خطاب به دکتر مطیعی سرپرست جدید صندوق رفاه دانشجویان گفت: سرپرست جدید باید به فکر حل مشکل فضای فیزیکی صندوق رفاه باشد و یک فضای مناسب برای آن در نظر بگیرد.