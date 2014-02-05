۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۱:۵۰

در حاشیه ستاد بحران اعلام شد:

بازگشایی هزار کیلومتر از محورهای روستایی غرب مازندران/ تمامی روستاها برقدار شدند

تنکابن - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: حدود هزار کیلومتر از محورهای ارتباطی غرب مازندران بازگشایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد شامگاه چهارشنبه در تشریح اقدامات صورت گرفته برای بازگشایی راههای روستایی غرب استان افزود: در عباس آباد 135 کیلومتر از محورهای روستایی، تنکابن نیز 220 کیلومتر از محورهای روستایی بازگشایی شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در شهرستان نوشهر 252 کیلومترف در چالوس 147 کیلومتر و در رامسر 240 کیلومتر از محورهای روستایی بازگشایی شده است.

وی عنوان کرد: تمامی تلاشها این است که تا فردا غروب محورهای باقیمانده بازگشایی شود و در بدترین حالت تا غروب جمعه، محورهای مسدود شده بازگشایی خواهد شد.

اسد به هم استانیها و رانندگان توصیه کرد تا از سفرهای غیرضرروی پرهیز کنند و در صورت تردد مجهیز به زنجیر چرخ و تجهیزات لازم باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به خسارتهای احتمالی گفت: برآوردی از میزان بخش ساختمان و تاسیسات در حال ارزیابی است و بعد از آنچه در بخش راه آسیبهایی جدی آنی فعال مشاهده نشده است ولی اثر انباشت برف و نمک پاشی وجود دارد و موادری است که باید با حوصله بیشتر بررسی اشود

وی اظهار داشت: الان تمام هم و غم بر این است که تردد در محورهای برقرار شود.

تمامی روستاها برقدار شدند

مصطفی سالار مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران نیز گفت: در حال حاضر کلیه روستاها و شهرها دارای شبکه برق هستند.

وی اظهار داشت: به کلیه مشترکان تجاری، خانگی و عمومی اعلام کردیم چنانه بی برق هستند با تلفن 121 تماس بگیرند تا مشکل حل شود.

سالار یادآور شد: همچنین با توجه به اینکه جاده خرم آباد باز نبود، همکاران این شرکت صبح امروز با پای پیاده و بیسم به منطقه اعزام شدند و نسبت به برقدار کردن 110 روستای منطقه اقدام کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران یادآور شد: در حال حاضر از نظر ما کلیه شبکه های روستایی دارای برق است و احتمال دارد به برخی دلایل مانند پارگی سیم و ... برخی مشترکان برق نداشته باشند.

وی گفت: حدود 70 روستا تا غروب دیروز بدون برق بودند ولی امروز همه روستاها برق دارند.

سالار درباره میزان خسارت احتمالی گفت: برآورد خسارت فعلا نمی توانیم انجام دهیم و بعدها اعلام می شود.

