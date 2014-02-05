بازگشایی هزار کیلومتر از محورهای روستایی غرب مازندران/ تمامی روستاها برقدار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد شامگاه چهارشنبه در تشریح اقدامات صورت گرفته برای بازگشایی راههای روستایی غرب استان افزود: در عباس آباد 135 کیلومتر از محورهای روستایی، تنکابن نیز 220 کیلومتر از محورهای روستایی بازگشایی شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در شهرستان نوشهر 252 کیلومترف در چالوس 147 کیلومتر و در رامسر 240 کیلومتر از محورهای روستایی بازگشایی شده است.

وی عنوان کرد: تمامی تلاشها این است که تا فردا غروب محورهای باقیمانده بازگشایی شود و در بدترین حالت تا غروب جمعه، محورهای مسدود شده بازگشایی خواهد شد.

اسد به هم استانیها و رانندگان توصیه کرد تا از سفرهای غیرضرروی پرهیز کنند و در صورت تردد مجهیز به زنجیر چرخ و تجهیزات لازم باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به خسارتهای احتمالی گفت: برآوردی از میزان بخش ساختمان و تاسیسات در حال ارزیابی است و بعد از آنچه در بخش راه آسیبهایی جدی آنی فعال مشاهده نشده است ولی اثر انباشت برف و نمک پاشی وجود دارد و موادری است که باید با حوصله بیشتر بررسی اشود

وی اظهار داشت: الان تمام هم و غم بر این است که تردد در محورهای برقرار شود.

تمامی روستاها برقدار شدند

مصطفی سالار مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران نیز گفت: در حال حاضر کلیه روستاها و شهرها دارای شبکه برق هستند.

وی اظهار داشت: به کلیه مشترکان تجاری، خانگی و عمومی اعلام کردیم چنانه بی برق هستند با تلفن 121 تماس بگیرند تا مشکل حل شود.

سالار یادآور شد: همچنین با توجه به اینکه جاده خرم آباد باز نبود، همکاران این شرکت صبح امروز با پای پیاده و بیسم به منطقه اعزام شدند و نسبت به برقدار کردن 110 روستای منطقه اقدام کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران یادآور شد: در حال حاضر از نظر ما کلیه شبکه های روستایی دارای برق است و احتمال دارد به برخی دلایل مانند پارگی سیم و ... برخی مشترکان برق نداشته باشند.

وی گفت: حدود 70 روستا تا غروب دیروز بدون برق بودند ولی امروز همه روستاها برق دارند.

سالار درباره میزان خسارت احتمالی گفت: برآورد خسارت فعلا نمی توانیم انجام دهیم و بعدها اعلام می شود.