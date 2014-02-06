توافقنامه هسته ای ژنو معاهده ای بین المللی و لازم الاجراست/ شرایط فسخ توافق

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی بررسی توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه 1+5 از دیدگاه حقوق بین الملل با حضور جمعی از استادان دانشگاه، 16 بهمن ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

در این نشست دکتر ضیائی بیگدلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تشریح گذشته تاریخیِ ده ساله‌ پرونده هسته‌ای ایران، تاکید کرد: توافق ژنو یک دستاورد بزرگ برای ایران است.

وی در خصوص این موضوع که آیا «برنامه اقدام مشترک» یک معاهده بین المللی است یا تنها یک توافقنامه سیاسی است؟ با بررسی ماهیّت حقوقی این موافقتنامه و با اشاره به ارکان حقوقی لازم برای تشکیل یک معاهده بین المللی این توافقنامه را واجد این ارکان دانست و در نتیجه آن را یک معاهده بین المللی قلمداد کرد و گفت: توافق ژنو یک سند مستقل است و یک معاهده بین المللی به شمار می رود و لازم الاجرا نیز است.

وی تصریح کرد: ممکن است سندهای دیگری نیز در ادامه مطرح شود. اگر بخواهیم منافع ملی را در نظر داشته باشیم باید به این توافقنامه به دید سندی حقوقی و لازم الاجرا بنگریم تا در موضع طرف مقابل تزلزل ایجاد نشود.

وی در خصوص این موضوع که این توافق برای شورای امنیت تعیین تکلیف نکرده نیز یادآور شد: در این توافقنامه، گروه 5+1 و به ویژه 5 عضو دائمی شورای امنیت تعهد کرده اند که ما نمی گذاریم شورای امنیت تحریم جدیدی علیه ایران وضع کند. باید توجه داشت که این ادعا بر اساس ماده 27 منشور قابل توجیه است چرا که این کشورها می توانند تحریم جدید را وتو کنند.

بیگدلی یادآور شد: "برنامه اقدام مشترک" خلاف ماده 103 منشور نیست لذا اعتبار این برنامه زیر سؤال نمی رود و برای شورای امنیت تعیین تکلیف نکرده است.

بیگدلی در خصوص مواضع محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشور در صورت پایبند نبودن به توافقنامه نیز تأکید کرد: در کنوانسیون وین داریم اگر طرفی نقض کننده معاهده باشد طرف دیگر می تواند معاهده را فسخ کند. لذا سخن "ظریف" از این جهت درست و واضح است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه توافق ژنو در شرایط تحریم به ما تحمیل شده و آیا ایران می تواند آنرا از موجبات بطلان توافقنامه قلمداد کند نیز یادآور شد: اجبار و تهدید از موجبات بطلان معاهدات است. اگر ایران بتواند اثبات کند در نتیجه اجبار تحریمها توافقنامه را پذیرفته و به او تحمیل شده می تواند توافق را باطل کند.

در ادامه این نشست دکتر حسن سواری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه توافقنامه ژنو حق غنی سازی را برای ایران به رسمیت نشناخته تصریح کرد: در مقدمه سند عبارتی به کار رفته که خیلی نمی توان از آن حق غنی سازی برای ایران استنباط کرد.

وی افزود: در مقدمه اشاره شده "... غنی سازی که مورد توافق قرار بگیرد با توجه به محدودیتهای عملی ایران ....". بر این اساس حق غنی سازی برای ایران به رسمیت شناخته نشده است.

وی در ادامه افزود: اتفاقاً در مقدمه این سند تعهدات اضافه ای نیز بر دوش ایران گذاشته شده است.