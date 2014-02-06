تشکیل بنیاد ژنتیک با حمایت خیران یک ضرورت در استان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی الله‌دادی ظهر پنجشنبه در اختتامیه همایش علمی ژنتیک در اراک افزود: بنیاد ژنتیک باید با استفاده از ظرفیت های بین بخشی دستگاه های حمایت کننده بهداشت و درمان و امور اجتماعی ایجاد شود.

وی افزود: در مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج شجره‌ خانوادگی‌ زوجین و اینکه چه نوع بیماری‌هایی در این شجره وجود داشته مورد سوال و بررسی قرار می‌ گیرد تا اطلاعاتی درباره اینکه زمینه چه ژن‌های بیماری‌زایی ممکن است در آن فامیل وجود داشته باشد فراهم ‌شود.

معاون پیشگیری بهزیستی مرکزی با اشاره به چگونگی انجام آزمایش های ژنتیکی گفت: از طریق آزمایش های ژنتیکی قبل از ازدواج می‌توان با کشف اختلالی در سابقه ژنتیکی فامیلی، کمک‌های بسیار جدی و مهمی به خانواده ها انجام داد.

مشاوره ژنتیکی پیش از بارداری و ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار است

الله دادی با اشاره به مشکلات بهزیستی مرکزی در توسعه برنامه های ژنتیکی گفت: یکی از مشکلات بهزیستی مرکزی در توسعه برنامه های ژنتیکی، نبودن هزینه های سنگین ژنتیک در حمایت بیمه ها است که با توجه به اهمیت این بخش در پیشگیری از معلولیت ها باید یشتر مورد توجه قرار بگیرد.

معاون پیشگیری بهزیستی مرکزی تصریح کرد: مشاوره ژنتیکی پیش از بارداری و ازدواج از اهمیت بالایی برخوردار است و در تحکیم خانواده، ارتقا بهداشت روانی خانواده ها و جلوگیری از هزینه های بهداشتی و اجتماعی تاثیر ویژه ای دارد.

وی افزود: 13 درصد ازدواج هایی که در مرکزی انجام می شود فامیلی است که این موضوع خطر افزایش اختلالات و ناهنجاری های مادرزادی و ژنتیکی را افزایش می دهد.

ازدواج های فامیلی2 تا 3 درصد نسبت به سایر ازدواج ها احتمال معلولیت را بالا می برد

معاون پیشگیری بهزیستی مرکزی تصریح کرد: پژوهش ها بیانگر آن بوده که ازدواج های فامیلی2 تا 3 درصد نسبت به سایر ازدواج ها احتمال معلولیت را بالا می برد و تاثیر مستقیم آن بر اختلالات ژنتیکی ثابت شده است بنابراین آسیب شناسی این نوع پیوندها و برنامه های اصولی راهبری و کاهش ریسک خطر آن ضروری است.

الله دادی با اشاره به موضوعات مطرح شده در همایش علمی ژنتیک گفت: متخصصان و پزشکان شرکت کننده در این همایش 2 روزه درباره بیماری های نورومسکولار، نورومتابولیک، اختلالات کروموزومی جسمی و جنسی، اهمیت غربالگری و تشخیص بیماری های ژنتیکی قبل از تولد، ژنتیک و دیابت و اصول مشاوره ژنتیک بحث و تبادل نظر می کنند.

وی با بیان اینکه این سمینار برای چهارمین بار در استان برگزاری می شود گفت: هدف از برگزاری این سمینار ارتقا دانش و اطلاعات پزشکانی است که در زمینه ژنتیک فعالیت می کنند.

الله دادی همچنین افزود: سمینار آَشنایی با بیماری های ژنتیکی با بهره گیری از اساتید استانی و کشوری فعال در این رشته برگزار شده است.

سمینار دو روزه آشنایی با بیماری های ژنتیکی ظهر پنج شنبه با حضور 200 نفر از پزشکان و پیراپزشکان استان مرکزی در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار شد.

متخصصان و پزشکان شرکت کننده در سمینار دو روزه علمی ژنتیک در دو روز برگزاری این نشست در خصوص بیماریهای نورومسکولار، نورومتابولیک، اختلالات کروموزومی جسمی و جنسی، اهمیت غربالگری و تشخیص بیماریهای ژنتیکی قبل از تولد، ژنتیک و دیابت و اصول مشاوره ژنتیک بحث و تبادل نظر می کنند.

گفتنی است این سمینار از دیروز آغاز شده و امروز به کار خود پایان داد.