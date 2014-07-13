برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی در استان مرکزی برگزار می شود

بهروز رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با با تشریح برنامه های هفته بهزیستی شعار امسال این هفته را " هر زمان از زندگی بهزیستی" اعلام کرد و افزود: 21 تا 27 تیرماه به نام هفته بهزیستی نامگذاری شده است.

وی برگزاری مسابقات مختلف ورزشی ، فرهنگی و کتابخوانی برپایی نمایشگاه دستاوردهای مددجویان، برگزاری کوهنوردی خانوادگی و ارائه خدمات رایگان توانبخشی و مشاوره بهزیستی را از جمله برنامه های هفته بهزیستی در استان اعلام کرد.

رفیعی افتتاح 38 واحد مسکونی مددجویان، افتتاح مرکز نگهداری بیماران مبتلا به آلزایمر در اراک، شروع به کار واحد شنوایی سنجی میلاجرد، افتتاح مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان خانم در اراک، افتتاح مرکز روزانه ویژه معلولین جسمی حرکتی در ساوه و افتتاح مراکز پیشگیری و ترک اعتیاد در شهرهای اراک و خمین از دیگر برنامه های هفته بهزیستی در استان عنوان کرد.

