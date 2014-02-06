«از خدا بپرس» برای مقابله با تهاجم به ارزشهای قرآنی تألیف شد/ درک بهتر مفاهیم با ترجمه سه زبانه موضوعی قرآن

«از خدا بپرس» کتابی است که به ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی با نگرش موضوعی پرداخته است. این کتاب توسط پرویز مصلی‌نژاد و مهدی قدمی تدوین و از سوی شرکت چاپ و نشر بین‌الملل راهی بازار شده است.



پرویز مصلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انگیزه اش برای تالیف این کتاب گفت: با توجه به تهاجمات فرهنگی گسترده به ارزشهای قرآنی تصمیم گرفتیم با ترجمه و نشر آن به زبان انگلیسی و به صورت موضوعی گامی در راستای شناخت قرآن و ارزشهای والای آن به مخاطب داخل و خارج از کشور برداریم تا بتوانیم در صدور انقلاب اسلامی، دین و فرهنگ‌مان توجه بیشتری داشته باشیم.

وی در رابطه با انتخاب نام کتاب گفت:تلاش داشتیم یک مفهومی باشد که هر چه را در قرآن است، به ذهن متبادر کند اما می‌خواستیم هم کوتاه و هم برای خارجی‌ها جذاب باشد، بنابراین بهترین عنوانی که به ذهنمان رسید کلمه Ask God بود، بعد هم «از خدا بپرس» را به فارسی ترجمه کردیم.



وی ادامه داد: شیوه چینش آیات موضوعی بر مبنای ترتیب آمده در قرآن بوده و ناسخ و منسوخ در آن لحاظ نشده است. همچنین در حال حاضر کتاب برای مخاطب داخل و فرهیختگان و دانشجویان تدوین شده و در آینده قرار است فقط ترجمه انگلیسی آیات را برای مخاطب غیرایرانی ارائه کنیم و برای همین است که در چاپ کنونی استاندارد نوشتاری چپ به راست (مخصوص مخاطب انگلیسی) رعایت نشده و این موضوع در چاپ مخصوص مخاطب خارجی رعایت می‌شود.



این استاد دانشگاه در ادامه درباره چگونگی پیدایش ایده تالیف این کتاب گفت:با توجه به اینکه من سال‌هاست در دانشگاه ترجمه متون اسلامی تدریس می‌کنم متوجه شدم که بسیاری از این ترجمه‌ها اصلا خوانده، بنابراین احساس کردم که نیاز به ترجمه مناسبی با درک مفاهیم برای خارجی‌ها داریم.



وی گفت: تالیف این کتاب حدود دو سال با همکاری حدود دوازده نفر از دوستانم زمان برد. برخی از این افراد در تقسیم‌بندی مباحث، برخی در ترجمه و برخی هم ویرایش و صفحه‌آرایی کتاب کمک کردند.

وی موضوعات اصلی این کتاب را هفت عنوان اصلی تاریخی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، حقوقی و اخروی نام برد و گفت: عناوین فرعی کتاب حدود 226 عنوان دسته‌بندی شده است. به عنوان نمونه، ربا که جزو مسائل اقتصادی است در قسمت اقتصادی آمده و همه آیات در این زمینه در کنار یکدیگر قرار دارد.



این استاد دانشگاه در رابطه با اینکه از چه زبان و ترجمه ای کتاب خود را به انگلیسی برگردانده است گفت: مرجع ما ترجمه فارسی استاد ابوالفضل بهرام‌پور بود که یکی از مقبول‌ترین برگردان‌های فارسی سلیس قرآن کریم است، اما بیشتر ترجمه انگلیسی ملاک ما بود که از زبان عربی ترجمه شده باشد.



وی در رابطه با دقت ترجمه این کتاب افزود: بین یکصد ترجمه انگلیسی که در بازار وجود دارد، منبع اصلی ما یک ترجمه‌ای به نام Sahih International است که تقریباً بهترین ترجمه است، باز خود این ترجمه را من ویرایش کردم و تلاش کردم که اشتباهاتی که شاید در زمینه عدم درک مترجم و آشنایی به زبان عربی وجود دارد، رفع شود. به طور مثال در یکی از آیات «...مِّنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ کِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ...» در ترجمه لغت به لغت اینطور می‌شود که کتاب الهی را پشت سر خود افکندند، برخی مترجمان این آیه را همان پشت سر انداختن کتاب به صورت فیزیکی ترجمه کرده اند که البته این درست نیست و معنی اغماض می دهد!



وی در رابطه با تهیه نرم افزار دیجیتالی از این کتاب گفت: فکر این مساله را کرده ایم و امیدواریم در آینده با همکاری ناشر این کار تحقق یابد؛ ان‌شاءالله روزی برسد که همه با مفاهیم قرآن آشنا و به یکدیگر در این مسیر کمک کرده باشیم.



کتاب «از خدا بپرس؛ نگرش موضوعی به محتوای قرآن مجید» در 1084 صفحه با شمارگان 3000 نسخه و به قیمت 39هزار تومان در تابستان امسال وارد بازار شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی تهران، ضلع شمال شرق میدان فلسطین، پلاک 4 مراجع کنند یا با شماره تلفن‌های 88921980 و 33922959 تماس بگیرند.