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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۲۲

قوامی خبر داد:

تخصیص دو درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به عشایر

تخصیص دو درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به عشایر

گچساران - خبرگزاری مهر: رئیس فراکسیون عشایر مجلس شورای اسلامی از تخصیص دو درصد اعتبارات صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات به عشایر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم جشن بزرگ عشایر گچساران در جمع خبرنگاران افزود: تخصیص این تسهیلات در سال آینده حداقل 70 هزار تن به تولید گوشت کشور اضافه خواهد کرد و این در راستای خودکفایی کشور است.

قوامی اظهار امیدواری کرد که عشایر در سال آینده نتیجه تدابیر دولت و مجلس را در زندگی خود احساس می کنند.

وی بیان داشت: در بازدیدهای به عمل آمده از استان ها مسائل مطرح شده از سوی عشایر بسیار مهم و تاثیرگذار است که نتایج بررسی ها را به اطلاع آنها خواهیم رساند.

رئیس فراکسیون عشایر مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه 93 تلاش شد تا با کمک امور عشایر کشور مشکلات و کمبودهای عشایر در بودجه دیده شود.

قوامی ثمرات انقلاب اسلامی را در مدت35 سال گذشته بسیار مفید و قابل تأمل دانست و اظهار داشت: موفقیت های بدست آمده از برکات امام خمینی (ره) و خون شهدا است.

وی تاکید کرد: سال 93 خبرهای خوبی برای عشایر شنیده خواهد شد.

کد مطلب 2230827

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